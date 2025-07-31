SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BeginnerXAUUSD
Shaun Jansen Van Nieuwenhuizen

BeginnerXAUUSD

Shaun Jansen Van Nieuwenhuizen
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
GT247-LIVE
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
224
Bénéfice trades:
128 (57.14%)
Perte trades:
96 (42.86%)
Meilleure transaction:
1 884.00 ZAR
Pire transaction:
-9 060.00 ZAR
Bénéfice brut:
31 243.75 ZAR (6 985 pips)
Perte brute:
-32 911.46 ZAR (19 908 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (4 099.59 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
6 668.00 ZAR (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
83.87%
Charge de dépôt maximale:
120.54%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
126 (56.25%)
Courts trades:
98 (43.75%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-7.45 ZAR
Bénéfice moyen:
244.09 ZAR
Perte moyenne:
-342.83 ZAR
Pertes consécutives maximales:
52 (-79.40 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-9 060.00 ZAR (1)
Croissance mensuelle:
-2.54%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 585.37 ZAR
Maximal:
14 953.70 ZAR (278.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.97% (14 402.30 ZAR)
Par fonds propres:
34.16% (14 388.00 ZAR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 181
Brent Crude Oil 12
USDCAD 9
Natural Gas 8
GBPUSD 6
EURUSD 4
Ethereum (ETHUSD) 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 89
Brent Crude Oil -31
USDCAD -1
Natural Gas 10
GBPUSD -238
EURUSD 11
Ethereum (ETHUSD) -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold -4.3K
Brent Crude Oil -139
USDCAD -363
Natural Gas 41
GBPUSD -7.5K
EURUSD 55
Ethereum (ETHUSD) -751
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 884.00 ZAR
Pire transaction: -9 060 ZAR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 099.59 ZAR
Perte consécutive maximale: -79.40 ZAR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GT247-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GT247-LIVE
0.55 × 599
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.08 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 06:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.31 06:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BeginnerXAUUSD
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
42K
ZAR
8
26%
224
57%
84%
0.94
-7.45
ZAR
34%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.