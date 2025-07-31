- Croissance
Trades:
224
Bénéfice trades:
128 (57.14%)
Perte trades:
96 (42.86%)
Meilleure transaction:
1 884.00 ZAR
Pire transaction:
-9 060.00 ZAR
Bénéfice brut:
31 243.75 ZAR (6 985 pips)
Perte brute:
-32 911.46 ZAR (19 908 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (4 099.59 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
6 668.00 ZAR (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
83.87%
Charge de dépôt maximale:
120.54%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
126 (56.25%)
Courts trades:
98 (43.75%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-7.45 ZAR
Bénéfice moyen:
244.09 ZAR
Perte moyenne:
-342.83 ZAR
Pertes consécutives maximales:
52 (-79.40 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-9 060.00 ZAR (1)
Croissance mensuelle:
-2.54%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 585.37 ZAR
Maximal:
14 953.70 ZAR (278.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.97% (14 402.30 ZAR)
Par fonds propres:
34.16% (14 388.00 ZAR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|Brent Crude Oil
|12
|USDCAD
|9
|Natural Gas
|8
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|Ethereum (ETHUSD)
|4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|Gold
|89
|Brent Crude Oil
|-31
|USDCAD
|-1
|Natural Gas
|10
|GBPUSD
|-238
|EURUSD
|11
|Ethereum (ETHUSD)
|-7
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|Gold
|-4.3K
|Brent Crude Oil
|-139
|USDCAD
|-363
|Natural Gas
|41
|GBPUSD
|-7.5K
|EURUSD
|55
|Ethereum (ETHUSD)
|-751
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GT247-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
GT247-LIVE
|0.55 × 599
