Shaun Jansen Van Nieuwenhuizen

BeginnerXAUUSD

Shaun Jansen Van Nieuwenhuizen
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
GT247-LIVE
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
128 (57.14%)
Loss Trade:
96 (42.86%)
Best Trade:
1 884.00 ZAR
Worst Trade:
-9 060.00 ZAR
Profitto lordo:
31 243.75 ZAR (6 985 pips)
Perdita lorda:
-32 911.46 ZAR (19 908 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (4 099.59 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
6 668.00 ZAR (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
84.89%
Massimo carico di deposito:
120.54%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
126 (56.25%)
Short Trade:
98 (43.75%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-7.45 ZAR
Profitto medio:
244.09 ZAR
Perdita media:
-342.83 ZAR
Massime perdite consecutive:
52 (-79.40 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-9 060.00 ZAR (1)
Crescita mensile:
-3.98%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 585.37 ZAR
Massimale:
14 953.70 ZAR (278.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.97% (14 402.30 ZAR)
Per equità:
34.16% (14 388.00 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 181
Brent Crude Oil 12
USDCAD 9
Natural Gas 8
GBPUSD 6
EURUSD 4
Ethereum (ETHUSD) 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 89
Brent Crude Oil -31
USDCAD -1
Natural Gas 10
GBPUSD -238
EURUSD 11
Ethereum (ETHUSD) -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold -4.3K
Brent Crude Oil -139
USDCAD -363
Natural Gas 41
GBPUSD -7.5K
EURUSD 55
Ethereum (ETHUSD) -751
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 884.00 ZAR
Worst Trade: -9 060 ZAR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 099.59 ZAR
Massima perdita consecutiva: -79.40 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GT247-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GT247-LIVE
0.55 × 599
Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.08 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
