- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
128 (57.14%)
Loss Trade:
96 (42.86%)
Best Trade:
1 884.00 ZAR
Worst Trade:
-9 060.00 ZAR
Profitto lordo:
31 243.75 ZAR (6 985 pips)
Perdita lorda:
-32 911.46 ZAR (19 908 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (4 099.59 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
6 668.00 ZAR (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
84.89%
Massimo carico di deposito:
120.54%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
126 (56.25%)
Short Trade:
98 (43.75%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-7.45 ZAR
Profitto medio:
244.09 ZAR
Perdita media:
-342.83 ZAR
Massime perdite consecutive:
52 (-79.40 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-9 060.00 ZAR (1)
Crescita mensile:
-3.98%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 585.37 ZAR
Massimale:
14 953.70 ZAR (278.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.97% (14 402.30 ZAR)
Per equità:
34.16% (14 388.00 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|Brent Crude Oil
|12
|USDCAD
|9
|Natural Gas
|8
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|Ethereum (ETHUSD)
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|89
|Brent Crude Oil
|-31
|USDCAD
|-1
|Natural Gas
|10
|GBPUSD
|-238
|EURUSD
|11
|Ethereum (ETHUSD)
|-7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|-4.3K
|Brent Crude Oil
|-139
|USDCAD
|-363
|Natural Gas
|41
|GBPUSD
|-7.5K
|EURUSD
|55
|Ethereum (ETHUSD)
|-751
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GT247-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GT247-LIVE
|0.55 × 599
Non ci sono recensioni
