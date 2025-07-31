- Büyüme
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD!
|28
|EURUSD!
|17
|USDCHF!
|17
|CHFJPY!
|13
|EURGBP!
|12
|USDJPY!
|10
|GBPUSD!
|9
|GBPAUD!
|6
|EURAUD!
|5
|AUDUSD!
|4
|EURJPY!
|3
|GBPJPY!
|3
|AUDJPY!
|3
|EURNZD!
|2
|NZDUSD!
|1
|EURCHF!
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD!
|635
|EURUSD!
|-112
|USDCHF!
|2.1K
|CHFJPY!
|-763
|EURGBP!
|1.2K
|USDJPY!
|567
|GBPUSD!
|-146
|GBPAUD!
|-78
|EURAUD!
|318
|AUDUSD!
|-26
|EURJPY!
|-64
|GBPJPY!
|-215
|AUDJPY!
|-96
|EURNZD!
|-229
|NZDUSD!
|0
|EURCHF!
|-40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD!
|9.5K
|EURUSD!
|2.6K
|USDCHF!
|10K
|CHFJPY!
|-3.1K
|EURGBP!
|3.3K
|USDJPY!
|2.7K
|GBPUSD!
|2.1K
|GBPAUD!
|-3.2K
|EURAUD!
|-1.6K
|AUDUSD!
|-588
|EURJPY!
|-73
|GBPJPY!
|-1.3K
|AUDJPY!
|-162
|EURNZD!
|-812
|NZDUSD!
|16
|EURCHF!
|-147
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Bu portföy, yalnızca döviz piyasalarına odaklanarak teknik ve temel analizlerin disiplinli bir kombinasyonuyla aktif olarak yönetilmektedir. Her işlem, sıkı bir risk yönetimi protokolüne bağlı kalarak, işlem başına sermayenin maksimum %2'si kadar risk alır ve potansiyel kârların kayıpları sürekli olarak aşmasını sağlar. Bu ihtiyatlı risk yaklaşımı, geleneksel yatırım araçlarına kıyasla daha yüksek getiri sağlamayı hedefler. Yüksek frekanslı işlem stratejisi, bileşik faizin gücünden yararlanarak, sermaye büyümesinin işlem başına %1-2 risk eşiğini aşmadan risk ayarlı getirileri artırmasını sağlar. Portföy, sermayenin çoğunluğunun güvenli pozisyonlara tahsis edildiği ve herhangi bir açık işlemde yalnızca %1-2'nin riske maruz kaldığı bir "halter" risk felsefesini benimser. Portföy geçmişte %28'lik önemli bir düşüş yaşamış olsa da, bu nadir olay, üç haftalık bir süre boyunca olası olmayan bir kayıp serisinden kaynaklanmıştır. Daha sonra risk ayarlamaları yapılarak gelecekte bu tür olayların olasılığı azaltılmış ve portföyün dayanıklılığı daha da güçlendirilmiştir.
