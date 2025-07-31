Bu portföy, yalnızca döviz piyasalarına odaklanarak teknik ve temel analizlerin disiplinli bir kombinasyonuyla aktif olarak yönetilmektedir. Her işlem, sıkı bir risk yönetimi protokolüne bağlı kalarak, işlem başına sermayenin maksimum %2'si kadar risk alır ve potansiyel kârların kayıpları sürekli olarak aşmasını sağlar. Bu ihtiyatlı risk yaklaşımı, geleneksel yatırım araçlarına kıyasla daha yüksek getiri sağlamayı hedefler. Yüksek frekanslı işlem stratejisi, bileşik faizin gücünden yararlanarak, sermaye büyümesinin işlem başına %1-2 risk eşiğini aşmadan risk ayarlı getirileri artırmasını sağlar. Portföy, sermayenin çoğunluğunun güvenli pozisyonlara tahsis edildiği ve herhangi bir açık işlemde yalnızca %1-2'nin riske maruz kaldığı bir "halter" risk felsefesini benimser. Portföy geçmişte %28'lik önemli bir düşüş yaşamış olsa da, bu nadir olay, üç haftalık bir süre boyunca olası olmayan bir kayıp serisinden kaynaklanmıştır. Daha sonra risk ayarlamaları yapılarak gelecekte bu tür olayların olasılığı azaltılmış ve portföyün dayanıklılığı daha da güçlendirilmiştir.