Gabriel Cezar Saturno

Saturno

Gabriel Cezar Saturno
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 90%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
62 (46.26%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (53.73%)
En iyi işlem:
805.46 USD
En kötü işlem:
-135.66 USD
Brüt kâr:
6 353.42 USD (45 186 pips)
Brüt zarar:
-3 225.41 USD (25 817 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 790.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 790.03 USD (14)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
62.80%
Maks. mevduat yükü:
96.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
100 (74.63%)
Satış işlemleri:
34 (25.37%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
23.34 USD
Ortalama kâr:
102.47 USD
Ortalama zarar:
-44.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-129.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-561.82 USD (6)
Aylık büyüme:
25.71%
Yıllık tahmin:
311.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.03 USD
Maksimum:
1 892.60 USD (44.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.63% (1 877.20 USD)
Varlığa göre:
2.74% (158.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD! 28
EURUSD! 17
USDCHF! 17
CHFJPY! 13
EURGBP! 12
USDJPY! 10
GBPUSD! 9
GBPAUD! 6
EURAUD! 5
AUDUSD! 4
EURJPY! 3
GBPJPY! 3
AUDJPY! 3
EURNZD! 2
NZDUSD! 1
EURCHF! 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD! 635
EURUSD! -112
USDCHF! 2.1K
CHFJPY! -763
EURGBP! 1.2K
USDJPY! 567
GBPUSD! -146
GBPAUD! -78
EURAUD! 318
AUDUSD! -26
EURJPY! -64
GBPJPY! -215
AUDJPY! -96
EURNZD! -229
NZDUSD! 0
EURCHF! -40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD! 9.5K
EURUSD! 2.6K
USDCHF! 10K
CHFJPY! -3.1K
EURGBP! 3.3K
USDJPY! 2.7K
GBPUSD! 2.1K
GBPAUD! -3.2K
EURAUD! -1.6K
AUDUSD! -588
EURJPY! -73
GBPJPY! -1.3K
AUDJPY! -162
EURNZD! -812
NZDUSD! 16
EURCHF! -147
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +805.46 USD
En kötü işlem: -136 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 790.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu portföy, yalnızca döviz piyasalarına odaklanarak teknik ve temel analizlerin disiplinli bir kombinasyonuyla aktif olarak yönetilmektedir. Her işlem, sıkı bir risk yönetimi protokolüne bağlı kalarak, işlem başına sermayenin maksimum %2'si kadar risk alır ve potansiyel kârların kayıpları sürekli olarak aşmasını sağlar. Bu ihtiyatlı risk yaklaşımı, geleneksel yatırım araçlarına kıyasla daha yüksek getiri sağlamayı hedefler. Yüksek frekanslı işlem stratejisi, bileşik faizin gücünden yararlanarak, sermaye büyümesinin işlem başına %1-2 risk eşiğini aşmadan risk ayarlı getirileri artırmasını sağlar. Portföy, sermayenin çoğunluğunun güvenli pozisyonlara tahsis edildiği ve herhangi bir açık işlemde yalnızca %1-2'nin riske maruz kaldığı bir "halter" risk felsefesini benimser. Portföy geçmişte %28'lik önemli bir düşüş yaşamış olsa da, bu nadir olay, üç haftalık bir süre boyunca olası olmayan bir kayıp serisinden kaynaklanmıştır. Daha sonra risk ayarlamaları yapılarak gelecekte bu tür olayların olasılığı azaltılmış ve portföyün dayanıklılığı daha da güçlendirilmiştir.


İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.01% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
