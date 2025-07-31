Questo portafoglio è gestito attivamente attraverso una combinazione disciplinata di analisi tecnica e fondamentale, concentrandosi esclusivamente sui mercati valutari. Ogni operazione rispetta un rigoroso protocollo di gestione del rischio, con un rischio massimo del 2% del capitale per operazione, garantendo che i profitti potenziali superino costantemente le perdite. Questo approccio prudente al rischio mira a fornire rendimenti superiori rispetto ai veicoli di investimento tradizionali. La strategia di trading ad alta frequenza sfrutta il potere dell'interesse composto, consentendo la crescita del capitale per migliorare i rendimenti aggiustati per il rischio senza superare la soglia di rischio dell'1-2% per operazione. Il portafoglio adotta una filosofia di rischio a "bilanciere", in cui la maggior parte del capitale è allocata a posizioni sicure, con solo l'1-2% esposto al rischio in qualsiasi operazione aperta. Sebbene il portafoglio abbia subito un significativo drawdown del 28% in passato, questo raro evento è stato il risultato di un'improbabile serie di perdite nell'arco di tre settimane. Successivi aggiustamenti del rischio sono stati implementati per ridurre la probabilità di tali eventi in futuro, rafforzando ulteriormente la resilienza del portafoglio.