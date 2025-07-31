SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Saturno
Gabriel Cezar Saturno

Saturno

Gabriel Cezar Saturno
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 90%
Forex.com-Live 536
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
62 (46.26%)
Loss Trade:
72 (53.73%)
Best Trade:
805.46 USD
Worst Trade:
-135.66 USD
Profitto lordo:
6 353.42 USD (45 186 pips)
Perdita lorda:
-3 225.41 USD (25 817 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 790.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 790.03 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
62.80%
Massimo carico di deposito:
96.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
100 (74.63%)
Short Trade:
34 (25.37%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
23.34 USD
Profitto medio:
102.47 USD
Perdita media:
-44.80 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-129.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-561.82 USD (6)
Crescita mensile:
25.71%
Previsione annuale:
311.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.03 USD
Massimale:
1 892.60 USD (44.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.63% (1 877.20 USD)
Per equità:
2.74% (158.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD! 28
EURUSD! 17
USDCHF! 17
CHFJPY! 13
EURGBP! 12
USDJPY! 10
GBPUSD! 9
GBPAUD! 6
EURAUD! 5
AUDUSD! 4
EURJPY! 3
GBPJPY! 3
AUDJPY! 3
EURNZD! 2
NZDUSD! 1
EURCHF! 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD! 635
EURUSD! -112
USDCHF! 2.1K
CHFJPY! -763
EURGBP! 1.2K
USDJPY! 567
GBPUSD! -146
GBPAUD! -78
EURAUD! 318
AUDUSD! -26
EURJPY! -64
GBPJPY! -215
AUDJPY! -96
EURNZD! -229
NZDUSD! 0
EURCHF! -40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD! 9.5K
EURUSD! 2.6K
USDCHF! 10K
CHFJPY! -3.1K
EURGBP! 3.3K
USDJPY! 2.7K
GBPUSD! 2.1K
GBPAUD! -3.2K
EURAUD! -1.6K
AUDUSD! -588
EURJPY! -73
GBPJPY! -1.3K
AUDJPY! -162
EURNZD! -812
NZDUSD! 16
EURCHF! -147
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +805.46 USD
Worst Trade: -136 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 790.03 USD
Massima perdita consecutiva: -129.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Questo portafoglio è gestito attivamente attraverso una combinazione disciplinata di analisi tecnica e fondamentale, concentrandosi esclusivamente sui mercati valutari. Ogni operazione rispetta un rigoroso protocollo di gestione del rischio, con un rischio massimo del 2% del capitale per operazione, garantendo che i profitti potenziali superino costantemente le perdite. Questo approccio prudente al rischio mira a fornire rendimenti superiori rispetto ai veicoli di investimento tradizionali. La strategia di trading ad alta frequenza sfrutta il potere dell'interesse composto, consentendo la crescita del capitale per migliorare i rendimenti aggiustati per il rischio senza superare la soglia di rischio dell'1-2% per operazione. Il portafoglio adotta una filosofia di rischio a "bilanciere", in cui la maggior parte del capitale è allocata a posizioni sicure, con solo l'1-2% esposto al rischio in qualsiasi operazione aperta. Sebbene il portafoglio abbia subito un significativo drawdown del 28% in passato, questo raro evento è stato il risultato di un'improbabile serie di perdite nell'arco di tre settimane. Successivi aggiustamenti del rischio sono stati implementati per ridurre la probabilità di tali eventi in futuro, rafforzando ulteriormente la resilienza del portafoglio.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.01% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Saturno
30USD al mese
90%
0
0
USD
7.5K
USD
37
0%
134
46%
63%
1.96
23.34
USD
29%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.