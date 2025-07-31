Ce portefeuille est géré activement grâce à une combinaison rigoureuse d'analyses technique et fondamentale, se concentrant exclusivement sur les marchés des devises. Chaque transaction respecte un protocole strict de gestion des risques, avec un risque maximal de 2 % du capital par transaction, garantissant que les profits potentiels dépassent constamment les pertes. Cette approche prudente du risque vise à offrir des rendements supérieurs par rapport aux véhicules d'investissement traditionnels. La stratégie de trading à haute fréquence exploite la puissance des intérêts composés, permettant une croissance du capital pour améliorer les rendements ajustés au risque sans dépasser le seuil de risque de 1 à 2 % par transaction. Le portefeuille adopte une philosophie de risque en « haltère », où la majeure partie du capital est allouée à des positions sûres, avec seulement 1 à 2 % exposés au risque dans toute position ouverte. Bien que le portefeuille ait connu une baisse significative de 28 % dans le passé, cet événement rare a résulté d'une improbable série de pertes sur une période de trois semaines. Des ajustements de risque ultérieurs ont été mis en œuvre pour réduire la probabilité de tels événements à l'avenir, renforçant ainsi la résilience du portefeuille