SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Saturno
Gabriel Cezar Saturno

Saturno

Gabriel Cezar Saturno
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
Forex.com-Live 536
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
62 (46.26%)
Perte trades:
72 (53.73%)
Meilleure transaction:
805.46 USD
Pire transaction:
-135.66 USD
Bénéfice brut:
6 353.42 USD (45 186 pips)
Perte brute:
-3 225.41 USD (25 817 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (2 790.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 790.03 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
62.80%
Charge de dépôt maximale:
96.40%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
100 (74.63%)
Courts trades:
34 (25.37%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
23.34 USD
Bénéfice moyen:
102.47 USD
Perte moyenne:
-44.80 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-129.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-561.82 USD (6)
Croissance mensuelle:
25.71%
Prévision annuelle:
311.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
80.03 USD
Maximal:
1 892.60 USD (44.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.63% (1 877.20 USD)
Par fonds propres:
2.74% (158.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD! 28
EURUSD! 17
USDCHF! 17
CHFJPY! 13
EURGBP! 12
USDJPY! 10
GBPUSD! 9
GBPAUD! 6
EURAUD! 5
AUDUSD! 4
EURJPY! 3
GBPJPY! 3
AUDJPY! 3
EURNZD! 2
NZDUSD! 1
EURCHF! 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD! 635
EURUSD! -112
USDCHF! 2.1K
CHFJPY! -763
EURGBP! 1.2K
USDJPY! 567
GBPUSD! -146
GBPAUD! -78
EURAUD! 318
AUDUSD! -26
EURJPY! -64
GBPJPY! -215
AUDJPY! -96
EURNZD! -229
NZDUSD! 0
EURCHF! -40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD! 9.5K
EURUSD! 2.6K
USDCHF! 10K
CHFJPY! -3.1K
EURGBP! 3.3K
USDJPY! 2.7K
GBPUSD! 2.1K
GBPAUD! -3.2K
EURAUD! -1.6K
AUDUSD! -588
EURJPY! -73
GBPJPY! -1.3K
AUDJPY! -162
EURNZD! -812
NZDUSD! 16
EURCHF! -147
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +805.46 USD
Pire transaction: -136 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 790.03 USD
Perte consécutive maximale: -129.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce portefeuille est géré activement grâce à une combinaison rigoureuse d'analyses technique et fondamentale, se concentrant exclusivement sur les marchés des devises. Chaque transaction respecte un protocole strict de gestion des risques, avec un risque maximal de 2 % du capital par transaction, garantissant que les profits potentiels dépassent constamment les pertes. Cette approche prudente du risque vise à offrir des rendements supérieurs par rapport aux véhicules d'investissement traditionnels. La stratégie de trading à haute fréquence exploite la puissance des intérêts composés, permettant une croissance du capital pour améliorer les rendements ajustés au risque sans dépasser le seuil de risque de 1 à 2 % par transaction. Le portefeuille adopte une philosophie de risque en « haltère », où la majeure partie du capital est allouée à des positions sûres, avec seulement 1 à 2 % exposés au risque dans toute position ouverte. Bien que le portefeuille ait connu une baisse significative de 28 % dans le passé, cet événement rare a résulté d'une improbable série de pertes sur une période de trois semaines. Des ajustements de risque ultérieurs ont été mis en œuvre pour réduire la probabilité de tels événements à l'avenir, renforçant ainsi la résilience du portefeuille


Aucun avis
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.01% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Saturno
30 USD par mois
90%
0
0
USD
7.5K
USD
37
0%
134
46%
63%
1.96
23.34
USD
29%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.