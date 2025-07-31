- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD!
|28
|EURUSD!
|17
|USDCHF!
|17
|CHFJPY!
|13
|EURGBP!
|12
|USDJPY!
|10
|GBPUSD!
|9
|GBPAUD!
|6
|EURAUD!
|5
|AUDUSD!
|4
|EURJPY!
|3
|GBPJPY!
|3
|AUDJPY!
|3
|EURNZD!
|2
|NZDUSD!
|1
|EURCHF!
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD!
|635
|EURUSD!
|-112
|USDCHF!
|2.1K
|CHFJPY!
|-763
|EURGBP!
|1.2K
|USDJPY!
|567
|GBPUSD!
|-146
|GBPAUD!
|-78
|EURAUD!
|318
|AUDUSD!
|-26
|EURJPY!
|-64
|GBPJPY!
|-215
|AUDJPY!
|-96
|EURNZD!
|-229
|NZDUSD!
|0
|EURCHF!
|-40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD!
|9.5K
|EURUSD!
|2.6K
|USDCHF!
|10K
|CHFJPY!
|-3.1K
|EURGBP!
|3.3K
|USDJPY!
|2.7K
|GBPUSD!
|2.1K
|GBPAUD!
|-3.2K
|EURAUD!
|-1.6K
|AUDUSD!
|-588
|EURJPY!
|-73
|GBPJPY!
|-1.3K
|AUDJPY!
|-162
|EURNZD!
|-812
|NZDUSD!
|16
|EURCHF!
|-147
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Ce portefeuille est géré activement grâce à une combinaison rigoureuse d'analyses technique et fondamentale, se concentrant exclusivement sur les marchés des devises. Chaque transaction respecte un protocole strict de gestion des risques, avec un risque maximal de 2 % du capital par transaction, garantissant que les profits potentiels dépassent constamment les pertes. Cette approche prudente du risque vise à offrir des rendements supérieurs par rapport aux véhicules d'investissement traditionnels. La stratégie de trading à haute fréquence exploite la puissance des intérêts composés, permettant une croissance du capital pour améliorer les rendements ajustés au risque sans dépasser le seuil de risque de 1 à 2 % par transaction. Le portefeuille adopte une philosophie de risque en « haltère », où la majeure partie du capital est allouée à des positions sûres, avec seulement 1 à 2 % exposés au risque dans toute position ouverte. Bien que le portefeuille ait connu une baisse significative de 28 % dans le passé, cet événement rare a résulté d'une improbable série de pertes sur une période de trois semaines. Des ajustements de risque ultérieurs ont été mis en œuvre pour réduire la probabilité de tels événements à l'avenir, renforçant ainsi la résilience du portefeuille
