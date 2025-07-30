- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12 820
Kârla kapanan işlemler:
6 393 (49.86%)
Zararla kapanan işlemler:
6 427 (50.13%)
En iyi işlem:
14 243.76 USD
En kötü işlem:
-8 022.80 USD
Brüt kâr:
308 781.11 USD (28 415 320 pips)
Brüt zarar:
-243 110.48 USD (1 675 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (7 272.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 940.96 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
18.45%
Maks. mevduat yükü:
33.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2338
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
4 450 (34.71%)
Satış işlemleri:
8 370 (65.29%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
5.12 USD
Ortalama kâr:
48.30 USD
Ortalama zarar:
-37.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2036 (-31 351.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31 351.48 USD (2036)
Aylık büyüme:
-11.56%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 624.12 USD
Maksimum:
32 001.12 USD (10.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.28% (32 001.12 USD)
Varlığa göre:
13.46% (29 989.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|6840
|XAUUSD.s
|5778
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|55K
|XAUUSD.s
|13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|-100K
|XAUUSD.s
|-523K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 243.76 USD
En kötü işlem: -8 023 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2 036
Maksimum ardışık kâr: +7 272.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -31 351.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BrillantCapital-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🔋Bienvenue dans notre canal privé d’investisseurs, dédié aux membres de GOLDEN ACADEMY 🔋
🗂️+ 60 Millions en fond propre
🗂️Myfxbook à jour chaque 24H
🗂️actualités Gold
Pour toute question, contacte moi :
@GOLDEN_ACADEMY_OFFICIEL
CANAL OFFICIEL :
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2000 USD
32%
0
0
USD
USD
192K
USD
USD
38
90%
12 820
49%
18%
1.27
5.12
USD
USD
14%
1:400