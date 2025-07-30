SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Master 3 Golden academy
Mehdi Ahmed Said Moussadek

Master 3 Golden academy

Mehdi Ahmed Said Moussadek
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
BrillantCapital-Server
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 820
Kârla kapanan işlemler:
6 393 (49.86%)
Zararla kapanan işlemler:
6 427 (50.13%)
En iyi işlem:
14 243.76 USD
En kötü işlem:
-8 022.80 USD
Brüt kâr:
308 781.11 USD (28 415 320 pips)
Brüt zarar:
-243 110.48 USD (1 675 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (7 272.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 940.96 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
18.45%
Maks. mevduat yükü:
33.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2338
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
4 450 (34.71%)
Satış işlemleri:
8 370 (65.29%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
5.12 USD
Ortalama kâr:
48.30 USD
Ortalama zarar:
-37.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2036 (-31 351.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31 351.48 USD (2036)
Aylık büyüme:
-11.56%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 624.12 USD
Maksimum:
32 001.12 USD (10.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.28% (32 001.12 USD)
Varlığa göre:
13.46% (29 989.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 6840
XAUUSD.s 5778
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 55K
XAUUSD.s 13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r -100K
XAUUSD.s -523K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 243.76 USD
En kötü işlem: -8 023 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2 036
Maksimum ardışık kâr: +7 272.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -31 351.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BrillantCapital-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔋Bienvenue dans notre canal privé d’investisseurs, dédié aux membres de GOLDEN ACADEMY 🔋

🗂️+ 60 Millions en fond propre 
🗂️Myfxbook à jour chaque 24H
🗂️actualités Gold 

Pour toute question, contacte moi :

@GOLDEN_ACADEMY_OFFICIEL

CANAL OFFICIEL : 

İnceleme yok
2025.07.30 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Master 3 Golden academy
Ayda 2000 USD
32%
0
0
USD
192K
USD
38
90%
12 820
49%
18%
1.27
5.12
USD
14%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.