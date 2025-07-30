SegnaliSezioni
Mehdi Ahmed Said Moussadek

Master 3 Golden academy

Mehdi Ahmed Said Moussadek
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2025 32%
BrillantCapital-Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 820
Profit Trade:
6 393 (49.86%)
Loss Trade:
6 427 (50.13%)
Best Trade:
14 243.76 USD
Worst Trade:
-8 022.80 USD
Profitto lordo:
308 781.11 USD (28 415 320 pips)
Perdita lorda:
-243 110.48 USD (1 675 612 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (7 272.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 940.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.45%
Massimo carico di deposito:
33.10%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2338
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
4 450 (34.71%)
Short Trade:
8 370 (65.29%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
5.12 USD
Profitto medio:
48.30 USD
Perdita media:
-37.83 USD
Massime perdite consecutive:
2036 (-31 351.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31 351.48 USD (2036)
Crescita mensile:
-11.56%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 624.12 USD
Massimale:
32 001.12 USD (10.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.28% (32 001.12 USD)
Per equità:
13.46% (29 989.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 6840
XAUUSD.s 5778
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 55K
XAUUSD.s 13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r -100K
XAUUSD.s -523K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 243.76 USD
Worst Trade: -8 023 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2 036
Massimo profitto consecutivo: +7 272.14 USD
Massima perdita consecutiva: -31 351.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BrillantCapital-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.30 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.