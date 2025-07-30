- Crescita
Trade:
12 820
Profit Trade:
6 393 (49.86%)
Loss Trade:
6 427 (50.13%)
Best Trade:
14 243.76 USD
Worst Trade:
-8 022.80 USD
Profitto lordo:
308 781.11 USD (28 415 320 pips)
Perdita lorda:
-243 110.48 USD (1 675 612 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (7 272.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 940.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.45%
Massimo carico di deposito:
33.10%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2338
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
4 450 (34.71%)
Short Trade:
8 370 (65.29%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
5.12 USD
Profitto medio:
48.30 USD
Perdita media:
-37.83 USD
Massime perdite consecutive:
2036 (-31 351.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31 351.48 USD (2036)
Crescita mensile:
-11.56%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 624.12 USD
Massimale:
32 001.12 USD (10.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.28% (32 001.12 USD)
Per equità:
13.46% (29 989.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|6840
|XAUUSD.s
|5778
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|55K
|XAUUSD.s
|13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|-100K
|XAUUSD.s
|-523K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +14 243.76 USD
Worst Trade: -8 023 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2 036
Massimo profitto consecutivo: +7 272.14 USD
Massima perdita consecutiva: -31 351.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BrillantCapital-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🔋Bienvenue dans notre canal privé d’investisseurs, dédié aux membres de GOLDEN ACADEMY 🔋
🗂️+ 60 Millions en fond propre
🗂️Myfxbook à jour chaque 24H
🗂️actualités Gold
Pour toute question, contacte moi :
@GOLDEN_ACADEMY_OFFICIEL
CANAL OFFICIEL :
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
2000USD al mese
32%
0
0
USD
USD
192K
USD
USD
38
90%
12 820
49%
18%
1.27
5.12
USD
USD
14%
1:400