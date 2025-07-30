- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
12 796
Bénéfice trades:
6 380 (49.85%)
Perte trades:
6 416 (50.14%)
Meilleure transaction:
14 243.76 USD
Pire transaction:
-8 022.80 USD
Bénéfice brut:
308 666.95 USD (28 413 823 pips)
Perte brute:
-243 070.32 USD (1 674 702 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (7 272.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 940.96 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
18.45%
Charge de dépôt maximale:
33.10%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
2335
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
2.05
Longs trades:
4 427 (34.60%)
Courts trades:
8 369 (65.40%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
5.13 USD
Bénéfice moyen:
48.38 USD
Perte moyenne:
-37.89 USD
Pertes consécutives maximales:
2036 (-31 351.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-31 351.48 USD (2036)
Croissance mensuelle:
-11.56%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 624.12 USD
Maximal:
32 001.12 USD (10.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.28% (32 001.12 USD)
Par fonds propres:
13.46% (29 989.80 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|6840
|XAUUSD.s
|5754
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.r
|55K
|XAUUSD.s
|13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.r
|-100K
|XAUUSD.s
|-524K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +14 243.76 USD
Pire transaction: -8 023 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2 036
Bénéfice consécutif maximal: +7 272.14 USD
Perte consécutive maximale: -31 351.48 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BrillantCapital-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
🔋Bienvenue dans notre canal privé d’investisseurs, dédié aux membres de GOLDEN ACADEMY 🔋
🗂️+ 60 Millions en fond propre
🗂️Myfxbook à jour chaque 24H
🗂️actualités Gold
Pour toute question, contacte moi :
@GOLDEN_ACADEMY_OFFICIEL
CANAL OFFICIEL :
Aucun avis
