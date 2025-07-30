SinyallerBölümler
MIO2025
Sheng Yu Chen

MIO2025

Sheng Yu Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Exness-Real28
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 289
Kârla kapanan işlemler:
898 (69.66%)
Zararla kapanan işlemler:
391 (30.33%)
En iyi işlem:
6.28 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
1 009.60 USD (98 445 pips)
Brüt zarar:
-522.86 USD (51 479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (53.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.27 USD (26)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
87.98%
Maks. mevduat yükü:
13.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
232
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
8.60
Alış işlemleri:
666 (51.67%)
Satış işlemleri:
623 (48.33%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-1.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-56.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.63 USD (15)
Aylık büyüme:
12.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.63 USD (2.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.67% (56.63 USD)
Varlığa göre:
21.96% (474.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 312
USDCADm 231
USDCHFm 223
AUDUSDm 205
EURUSDm 175
EURGBPm 143
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm 123
USDCADm 57
USDCHFm 85
AUDUSDm 83
EURUSDm 66
EURGBPm 73
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm 12K
USDCADm 7.8K
USDCHFm 6.8K
AUDUSDm 8.2K
EURUSDm 6.6K
EURGBPm 5.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.28 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +53.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.31 05:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.