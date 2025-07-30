SegnaliSezioni
Sheng Yu Chen

MIO2025

Sheng Yu Chen
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Exness-Real28
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 289
Profit Trade:
898 (69.66%)
Loss Trade:
391 (30.33%)
Best Trade:
6.28 USD
Worst Trade:
-11.97 USD
Profitto lordo:
1 009.60 USD (98 445 pips)
Perdita lorda:
-522.86 USD (51 479 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (53.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.27 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
87.98%
Massimo carico di deposito:
13.04%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
232
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
8.60
Long Trade:
666 (51.67%)
Short Trade:
623 (48.33%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-56.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.63 USD (15)
Crescita mensile:
12.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.63 USD (2.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.67% (56.63 USD)
Per equità:
21.96% (474.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 312
USDCADm 231
USDCHFm 223
AUDUSDm 205
EURUSDm 175
EURGBPm 143
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm 123
USDCADm 57
USDCHFm 85
AUDUSDm 83
EURUSDm 66
EURGBPm 73
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm 12K
USDCADm 7.8K
USDCHFm 6.8K
AUDUSDm 8.2K
EURUSDm 6.6K
EURGBPm 5.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.28 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +53.07 USD
Massima perdita consecutiva: -56.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.31 05:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
