İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
28 (47.45%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (52.54%)
En iyi işlem:
76.10 USD
En kötü işlem:
-120.23 USD
Brüt kâr:
397.05 USD (21 670 pips)
Brüt zarar:
-553.19 USD (25 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (48.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.10 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
12.49%
Maks. mevduat yükü:
1.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
43 (72.88%)
Satış işlemleri:
16 (27.12%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-2.65 USD
Ortalama kâr:
14.18 USD
Ortalama zarar:
-17.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.23 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.38%
Yıllık tahmin:
-40.98%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.14 USD
Maksimum:
156.14 USD (10.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.39% (156.14 USD)
Varlığa göre:
2.50% (36.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|archived
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-112
|archived
|-44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
