Julian Mauricio Hernandez Buitrago

NY Gold Pulse V2 Progresivo

Julian Mauricio Hernandez Buitrago
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
FBS-Real-10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
28 (47.45%)
Loss Trade:
31 (52.54%)
Best Trade:
76.10 USD
Worst Trade:
-120.23 USD
Profitto lordo:
397.05 USD (21 670 pips)
Perdita lorda:
-553.19 USD (25 842 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (48.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
12.49%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
43 (72.88%)
Short Trade:
16 (27.12%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-2.65 USD
Profitto medio:
14.18 USD
Perdita media:
-17.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-60.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.23 USD (1)
Crescita mensile:
-3.02%
Previsione annuale:
-36.66%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.14 USD
Massimale:
156.14 USD (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.39% (156.14 USD)
Per equità:
2.50% (36.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 57
archived 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -112
archived -44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.2K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.10 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.19 USD
Massima perdita consecutiva: -60.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
2025.08.28 20:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.10 00:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 19:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 19:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.