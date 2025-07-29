- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
28 (47.45%)
Loss Trade:
31 (52.54%)
Best Trade:
76.10 USD
Worst Trade:
-120.23 USD
Profitto lordo:
397.05 USD (21 670 pips)
Perdita lorda:
-553.19 USD (25 842 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (48.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
12.49%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
43 (72.88%)
Short Trade:
16 (27.12%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-2.65 USD
Profitto medio:
14.18 USD
Perdita media:
-17.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-60.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.23 USD (1)
Crescita mensile:
-3.02%
Previsione annuale:
-36.66%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.14 USD
Massimale:
156.14 USD (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.39% (156.14 USD)
Per equità:
2.50% (36.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|archived
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-112
|archived
|-44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.10 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.19 USD
Massima perdita consecutiva: -60.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
