Rifqi Ramdani

XAU KILLER

Rifqi Ramdani
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
246
Kârla kapanan işlemler:
196 (79.67%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (20.33%)
En iyi işlem:
104.70 USD
En kötü işlem:
-129.57 USD
Brüt kâr:
1 699.70 USD (110 484 pips)
Brüt zarar:
-1 480.95 USD (109 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (38.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.19 USD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
52.04%
Maks. mevduat yükü:
38.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
137 (55.69%)
Satış işlemleri:
109 (44.31%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
8.67 USD
Ortalama zarar:
-29.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.25 USD (2)
Aylık büyüme:
18.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.84 USD
Maksimum:
227.25 USD (24.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.42% (227.25 USD)
Varlığa göre:
17.61% (132.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 245
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 201
archived 18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.4K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.70 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.77 USD

İnceleme yok
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 23:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.04 11:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAU KILLER
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
819
USD
13
99%
246
79%
52%
1.14
0.89
USD
24%
1:500
