İşlemler:
246
Kârla kapanan işlemler:
196 (79.67%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (20.33%)
En iyi işlem:
104.70 USD
En kötü işlem:
-129.57 USD
Brüt kâr:
1 699.70 USD (110 484 pips)
Brüt zarar:
-1 480.95 USD (109 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (38.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.19 USD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
52.04%
Maks. mevduat yükü:
38.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
137 (55.69%)
Satış işlemleri:
109 (44.31%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
8.67 USD
Ortalama zarar:
-29.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.25 USD (2)
Aylık büyüme:
18.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.84 USD
Maksimum:
227.25 USD (24.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.42% (227.25 USD)
Varlığa göre:
17.61% (132.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|201
|archived
|18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.70 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
819
USD
USD
13
99%
246
79%
52%
1.14
0.89
USD
USD
24%
1:500