Rifqi Ramdani

XAU KILLER

Rifqi Ramdani
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
246
Profit Trade:
196 (79.67%)
Loss Trade:
50 (20.33%)
Best Trade:
104.70 USD
Worst Trade:
-129.57 USD
Profitto lordo:
1 699.70 USD (110 484 pips)
Perdita lorda:
-1 480.95 USD (109 122 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (38.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.19 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
52.04%
Massimo carico di deposito:
38.26%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
137 (55.69%)
Short Trade:
109 (44.31%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
8.67 USD
Perdita media:
-29.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.25 USD (2)
Crescita mensile:
20.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.84 USD
Massimale:
227.25 USD (24.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.42% (227.25 USD)
Per equità:
17.61% (132.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 245
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 201
archived 18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.4K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.70 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.45 USD
Massima perdita consecutiva: -17.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
Non ci sono recensioni
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 23:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.04 11:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
