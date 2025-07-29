- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
246
Profit Trade:
196 (79.67%)
Loss Trade:
50 (20.33%)
Best Trade:
104.70 USD
Worst Trade:
-129.57 USD
Profitto lordo:
1 699.70 USD (110 484 pips)
Perdita lorda:
-1 480.95 USD (109 122 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (38.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
210.19 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
52.04%
Massimo carico di deposito:
38.26%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
137 (55.69%)
Short Trade:
109 (44.31%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
8.67 USD
Perdita media:
-29.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.25 USD (2)
Crescita mensile:
20.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.84 USD
Massimale:
227.25 USD (24.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.42% (227.25 USD)
Per equità:
17.61% (132.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|201
|archived
|18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.70 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.45 USD
Massima perdita consecutiva: -17.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
819
USD
USD
13
99%
246
79%
52%
1.14
0.89
USD
USD
24%
1:500