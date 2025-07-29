SinyallerBölümler
Hans Raj Goswami

IMForexG

Hans Raj Goswami
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 86%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
766
Kârla kapanan işlemler:
743 (96.99%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (3.00%)
En iyi işlem:
15 248.52 INR
En kötü işlem:
-2 600.43 INR
Brüt kâr:
297 095.31 INR (7 011 470 pips)
Brüt zarar:
-22 459.46 INR (27 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
395 (227 714.92 INR)
Maksimum ardışık kâr:
227 714.92 INR (395)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
96.55%
Maks. mevduat yükü:
56.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
86.74
Alış işlemleri:
659 (86.03%)
Satış işlemleri:
107 (13.97%)
Kâr faktörü:
13.23
Beklenen getiri:
358.53 INR
Ortalama kâr:
399.86 INR
Ortalama zarar:
-976.50 INR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-542.73 INR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 600.43 INR (1)
Aylık büyüme:
28.38%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.95 INR
Maksimum:
3 166.16 INR (2.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.33% (3 320.36 INR)
Varlığa göre:
25.75% (136 226.21 INR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 414
BTCUSD 233
EURGBP 54
AUDUSD 26
USDJPY 16
EURUSD 8
EURAUD 4
XAUUSD 4
ETHUSD 3
EURCAD 1
AUDNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 2.2K
BTCUSD 1.6K
EURGBP 300
AUDUSD 74
USDJPY 26
EURUSD 117
EURAUD 275
XAUUSD 35
ETHUSD 24
EURCAD 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 102K
BTCUSD 6.8M
EURGBP 5.4K
AUDUSD 1.8K
USDJPY 2K
EURUSD 816
EURAUD 677
XAUUSD 23K
ETHUSD 15K
EURCAD 76
AUDNZD 25
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 248.52 INR
En kötü işlem: -2 600 INR
Maksimum ardışık kazanç: 395
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +227 714.92 INR
Maksimum ardışık zarar: -542.73 INR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 547
Exness-MT5Real15
0.96 × 207
Weltrade-Real
1.15 × 13
Exness-MT5Real12
2.25 × 51
OctaFX-Real2
4.00 × 2
Exness-MT5Real
4.48 × 27
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.51 × 37
Exness-MT5Real6
6.65 × 26
Exness-MT5Real8
11.68 × 4499
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
19.93 × 15
RoboForex-ECN
23.19 × 32
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 20:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
