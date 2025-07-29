- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
766
Kârla kapanan işlemler:
743 (96.99%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (3.00%)
En iyi işlem:
15 248.52 INR
En kötü işlem:
-2 600.43 INR
Brüt kâr:
297 095.31 INR (7 011 470 pips)
Brüt zarar:
-22 459.46 INR (27 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
395 (227 714.92 INR)
Maksimum ardışık kâr:
227 714.92 INR (395)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
96.55%
Maks. mevduat yükü:
56.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
86.74
Alış işlemleri:
659 (86.03%)
Satış işlemleri:
107 (13.97%)
Kâr faktörü:
13.23
Beklenen getiri:
358.53 INR
Ortalama kâr:
399.86 INR
Ortalama zarar:
-976.50 INR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-542.73 INR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 600.43 INR (1)
Aylık büyüme:
28.38%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.95 INR
Maksimum:
3 166.16 INR (2.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.33% (3 320.36 INR)
Varlığa göre:
25.75% (136 226.21 INR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOIL
|414
|BTCUSD
|233
|EURGBP
|54
|AUDUSD
|26
|USDJPY
|16
|EURUSD
|8
|EURAUD
|4
|XAUUSD
|4
|ETHUSD
|3
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOIL
|2.2K
|BTCUSD
|1.6K
|EURGBP
|300
|AUDUSD
|74
|USDJPY
|26
|EURUSD
|117
|EURAUD
|275
|XAUUSD
|35
|ETHUSD
|24
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOIL
|102K
|BTCUSD
|6.8M
|EURGBP
|5.4K
|AUDUSD
|1.8K
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|816
|EURAUD
|677
|XAUUSD
|23K
|ETHUSD
|15K
|EURCAD
|76
|AUDNZD
|25
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15 248.52 INR
En kötü işlem: -2 600 INR
Maksimum ardışık kazanç: 395
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +227 714.92 INR
Maksimum ardışık zarar: -542.73 INR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 547
|
Exness-MT5Real15
|0.96 × 207
|
Weltrade-Real
|1.15 × 13
|
Exness-MT5Real12
|2.25 × 51
|
OctaFX-Real2
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|4.48 × 27
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.51 × 37
|
Exness-MT5Real6
|6.65 × 26
|
Exness-MT5Real8
|11.68 × 4499
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|19.93 × 15
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
86%
0
0
USD
USD
668K
INR
INR
12
77%
766
96%
97%
13.22
358.53
INR
INR
26%
1:100