Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2 0.00 × 3 VantageInternational-Live 0.00 × 10 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Alpari-MT5 0.00 × 10 ICMarketsSC-MT5-4 0.36 × 547 Exness-MT5Real15 0.96 × 207 Weltrade-Real 1.15 × 13 Exness-MT5Real12 2.25 × 51 OctaFX-Real2 4.00 × 2 Exness-MT5Real 4.48 × 27 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 6.51 × 37 Exness-MT5Real6 6.65 × 26 Exness-MT5Real8 11.68 × 4499 Opogroup-Server1 15.63 × 24 Exness-MT5Real7 19.93 × 15 RoboForex-ECN 23.19 × 32