Hans Raj Goswami

IMForexG

Hans Raj Goswami
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 84%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
754
Bénéfice trades:
731 (96.94%)
Perte trades:
23 (3.05%)
Meilleure transaction:
15 248.52 INR
Pire transaction:
-2 600.43 INR
Bénéfice brut:
289 483.56 INR (6 930 780 pips)
Perte brute:
-22 399.55 INR (27 178 pips)
Gains consécutifs maximales:
383 (220 103.17 INR)
Bénéfice consécutif maximal:
220 103.17 INR (383)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
96.55%
Charge de dépôt maximale:
56.72%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
84.36
Longs trades:
647 (85.81%)
Courts trades:
107 (14.19%)
Facteur de profit:
12.92
Rendement attendu:
354.22 INR
Bénéfice moyen:
396.01 INR
Perte moyenne:
-973.89 INR
Pertes consécutives maximales:
3 (-542.73 INR)
Perte consécutive maximale:
-2 600.43 INR (1)
Croissance mensuelle:
27.14%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.95 INR
Maximal:
3 166.16 INR (2.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.33% (3 320.36 INR)
Par fonds propres:
25.75% (136 226.21 INR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 406
BTCUSD 232
EURGBP 54
AUDUSD 26
USDJPY 16
EURUSD 8
EURAUD 4
XAUUSD 4
EURCAD 1
AUDNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 2.2K
BTCUSD 1.5K
EURGBP 300
AUDUSD 74
USDJPY 26
EURUSD 117
EURAUD 275
XAUUSD 35
EURCAD 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 97K
BTCUSD 6.7M
EURGBP 5.4K
AUDUSD 1.8K
USDJPY 2K
EURUSD 816
EURAUD 677
XAUUSD 23K
EURCAD 76
AUDNZD 25
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15 248.52 INR
Pire transaction: -2 600 INR
Gains consécutifs maximales: 383
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +220 103.17 INR
Perte consécutive maximale: -542.73 INR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 547
Exness-MT5Real15
0.96 × 207
Weltrade-Real
1.15 × 13
Exness-MT5Real12
2.25 × 51
OctaFX-Real2
4.00 × 2
Exness-MT5Real
4.48 × 27
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.51 × 37
Exness-MT5Real6
6.65 × 26
Exness-MT5Real8
11.63 × 4481
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
19.93 × 15
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 20:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.