- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
754
Bénéfice trades:
731 (96.94%)
Perte trades:
23 (3.05%)
Meilleure transaction:
15 248.52 INR
Pire transaction:
-2 600.43 INR
Bénéfice brut:
289 483.56 INR (6 930 780 pips)
Perte brute:
-22 399.55 INR (27 178 pips)
Gains consécutifs maximales:
383 (220 103.17 INR)
Bénéfice consécutif maximal:
220 103.17 INR (383)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
96.55%
Charge de dépôt maximale:
56.72%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
84.36
Longs trades:
647 (85.81%)
Courts trades:
107 (14.19%)
Facteur de profit:
12.92
Rendement attendu:
354.22 INR
Bénéfice moyen:
396.01 INR
Perte moyenne:
-973.89 INR
Pertes consécutives maximales:
3 (-542.73 INR)
Perte consécutive maximale:
-2 600.43 INR (1)
Croissance mensuelle:
27.14%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.95 INR
Maximal:
3 166.16 INR (2.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.33% (3 320.36 INR)
Par fonds propres:
25.75% (136 226.21 INR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USOIL
|406
|BTCUSD
|232
|EURGBP
|54
|AUDUSD
|26
|USDJPY
|16
|EURUSD
|8
|EURAUD
|4
|XAUUSD
|4
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USOIL
|2.2K
|BTCUSD
|1.5K
|EURGBP
|300
|AUDUSD
|74
|USDJPY
|26
|EURUSD
|117
|EURAUD
|275
|XAUUSD
|35
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USOIL
|97K
|BTCUSD
|6.7M
|EURGBP
|5.4K
|AUDUSD
|1.8K
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|816
|EURAUD
|677
|XAUUSD
|23K
|EURCAD
|76
|AUDNZD
|25
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +15 248.52 INR
Pire transaction: -2 600 INR
Gains consécutifs maximales: 383
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +220 103.17 INR
Perte consécutive maximale: -542.73 INR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 547
|
Exness-MT5Real15
|0.96 × 207
|
Weltrade-Real
|1.15 × 13
|
Exness-MT5Real12
|2.25 × 51
|
OctaFX-Real2
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|4.48 × 27
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.51 × 37
|
Exness-MT5Real6
|6.65 × 26
|
Exness-MT5Real8
|11.63 × 4481
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|19.93 × 15
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
84%
0
0
USD
USD
660K
INR
INR
12
78%
754
96%
97%
12.92
354.22
INR
INR
26%
1:100