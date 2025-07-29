SegnaliSezioni
Hans Raj Goswami

IMForexG

Hans Raj Goswami
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 86%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
766
Profit Trade:
743 (96.99%)
Loss Trade:
23 (3.00%)
Best Trade:
15 248.52 INR
Worst Trade:
-2 600.43 INR
Profitto lordo:
297 095.31 INR (7 011 470 pips)
Perdita lorda:
-22 459.46 INR (27 178 pips)
Vincite massime consecutive:
395 (227 714.92 INR)
Massimo profitto consecutivo:
227 714.92 INR (395)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
96.55%
Massimo carico di deposito:
56.72%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
86.74
Long Trade:
659 (86.03%)
Short Trade:
107 (13.97%)
Fattore di profitto:
13.23
Profitto previsto:
358.53 INR
Profitto medio:
399.86 INR
Perdita media:
-976.50 INR
Massime perdite consecutive:
3 (-542.73 INR)
Massima perdita consecutiva:
-2 600.43 INR (1)
Crescita mensile:
28.38%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.95 INR
Massimale:
3 166.16 INR (2.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.33% (3 320.36 INR)
Per equità:
25.75% (136 226.21 INR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 414
BTCUSD 233
EURGBP 54
AUDUSD 26
USDJPY 16
EURUSD 8
EURAUD 4
XAUUSD 4
ETHUSD 3
EURCAD 1
AUDNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 2.2K
BTCUSD 1.6K
EURGBP 300
AUDUSD 74
USDJPY 26
EURUSD 117
EURAUD 275
XAUUSD 35
ETHUSD 24
EURCAD 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 102K
BTCUSD 6.8M
EURGBP 5.4K
AUDUSD 1.8K
USDJPY 2K
EURUSD 816
EURAUD 677
XAUUSD 23K
ETHUSD 15K
EURCAD 76
AUDNZD 25
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15 248.52 INR
Worst Trade: -2 600 INR
Vincite massime consecutive: 395
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +227 714.92 INR
Massima perdita consecutiva: -542.73 INR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 547
Exness-MT5Real15
0.96 × 207
Weltrade-Real
1.15 × 13
Exness-MT5Real12
2.25 × 51
OctaFX-Real2
4.00 × 2
Exness-MT5Real
4.48 × 27
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.51 × 37
Exness-MT5Real6
6.65 × 26
Exness-MT5Real8
11.68 × 4499
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
19.93 × 15
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 07:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 20:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
