- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
766
Profit Trade:
743 (96.99%)
Loss Trade:
23 (3.00%)
Best Trade:
15 248.52 INR
Worst Trade:
-2 600.43 INR
Profitto lordo:
297 095.31 INR (7 011 470 pips)
Perdita lorda:
-22 459.46 INR (27 178 pips)
Vincite massime consecutive:
395 (227 714.92 INR)
Massimo profitto consecutivo:
227 714.92 INR (395)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
96.55%
Massimo carico di deposito:
56.72%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
86.74
Long Trade:
659 (86.03%)
Short Trade:
107 (13.97%)
Fattore di profitto:
13.23
Profitto previsto:
358.53 INR
Profitto medio:
399.86 INR
Perdita media:
-976.50 INR
Massime perdite consecutive:
3 (-542.73 INR)
Massima perdita consecutiva:
-2 600.43 INR (1)
Crescita mensile:
28.38%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.95 INR
Massimale:
3 166.16 INR (2.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.33% (3 320.36 INR)
Per equità:
25.75% (136 226.21 INR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|414
|BTCUSD
|233
|EURGBP
|54
|AUDUSD
|26
|USDJPY
|16
|EURUSD
|8
|EURAUD
|4
|XAUUSD
|4
|ETHUSD
|3
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|2.2K
|BTCUSD
|1.6K
|EURGBP
|300
|AUDUSD
|74
|USDJPY
|26
|EURUSD
|117
|EURAUD
|275
|XAUUSD
|35
|ETHUSD
|24
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|102K
|BTCUSD
|6.8M
|EURGBP
|5.4K
|AUDUSD
|1.8K
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|816
|EURAUD
|677
|XAUUSD
|23K
|ETHUSD
|15K
|EURCAD
|76
|AUDNZD
|25
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 248.52 INR
Worst Trade: -2 600 INR
Vincite massime consecutive: 395
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +227 714.92 INR
Massima perdita consecutiva: -542.73 INR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 547
|
Exness-MT5Real15
|0.96 × 207
|
Weltrade-Real
|1.15 × 13
|
Exness-MT5Real12
|2.25 × 51
|
OctaFX-Real2
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|4.48 × 27
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.51 × 37
|
Exness-MT5Real6
|6.65 × 26
|
Exness-MT5Real8
|11.68 × 4499
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|19.93 × 15
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
