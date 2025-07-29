- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|USDJPY
|31
|EURUSD
|24
|EURJPY
|17
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|12
|GOLD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|38
|USDJPY
|-13
|EURUSD
|-4
|EURJPY
|-12
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|-11
|NZDUSD
|-5
|USDCAD
|1
|GOLD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.9K
|USDJPY
|-1.9K
|EURUSD
|-363
|EURJPY
|-1.5K
|USDCHF
|2.6K
|AUDUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|-467
|USDCAD
|232
|GOLD
|-23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Dorado Sam Waves – Forex ve Altın İşlem Sinyali
Bu sinyal, gerçek bir hesapta çalışan iki güçlü Uzman Danışman’a (Expert Advisor - EA) dayanmaktadır.
İlk EA, sekiz ana döviz çiftinde işlem yapar ve dikkatlice seçilmiş giriş noktalarıyla trend takip stratejisi uygular.
İkinci EA yalnızca XAUUSD (altın) üzerinde çalışır ve kontrollü volatilite dönemlerinde net hareketleri yakalamak için uyarlanabilir bir yaklaşım kullanır. Altın işlemleri sabit 0.01 lot büyüklüğünde açılır. Bu nedenle, mikro lotları destekleyen bir broker ile çalışılır ve strateji küçük hesaplara da uygundur.
Bu sinyal, martingale, grid veya agresif para yönetimi teknikleri kullanmaz. Tüm işlemler, risk kontrolü ve sermayenin korunmasına öncelik veren net bir mantıkla gerçekleştirilir.
Amaç, makul bir maksimum düşüşle birlikte uzun vadede istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme sağlamaktır. Forex piyasasındaki çeşitlendirme, altın odaklı stratejinin hassasiyetiyle birleştirilmiştir.
Bu sinyal, disiplinli, otomatik ve risk bilinci yüksek bir işlem yaklaşımı arayan yatırımcılar için idealdir.
New Signal Launch: Dorado Sam Waves – FX and Gold The Dorado Sam Waves signal is now live, running on a real account and powered by two proprietary Expert Advisors: – Sam Waves Autotrader: trades eight major Forex pairs using a disciplined, trend-following strategy with carefully selected entries. – Dorado GOLD EA: dedicated exclusively to XAUUSD (Gold), using fixed 0.01 lot sizing with brokers that support microlots. This makes it suitable even for smaller accounts. No martingale. No grid. No aggressive recovery systems. All trades are based on clear logic, with risk control and capital preservation as top priorities. The strategy is designed to deliver steady long-term growth with moderate drawdown by combining multi-pair diversification with focused gold trading. Feel free to follow the signal, monitor performance, or ask questions.
