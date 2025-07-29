SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dorado SAM Waves
Sorin Alexandru Mocanu

Dorado SAM Waves

Sorin Alexandru Mocanu
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
84 (50.29%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (49.70%)
En iyi işlem:
9.98 USD
En kötü işlem:
-9.84 USD
Brüt kâr:
266.48 USD (38 830 pips)
Brüt zarar:
-266.10 USD (60 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (37.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.26 USD (10)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
64.37%
Maks. mevduat yükü:
81.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
83 (49.70%)
Satış işlemleri:
84 (50.30%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
3.17 USD
Ortalama zarar:
-3.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-12.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.91 USD (3)
Aylık büyüme:
1.47%
Yıllık tahmin:
18.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.07 USD
Maksimum:
43.77 USD (9.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.99% (32.15 USD)
Varlığa göre:
1.58% (12.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 32
USDJPY 31
EURUSD 24
EURJPY 17
USDCHF 16
AUDUSD 16
NZDUSD 14
USDCAD 12
GOLD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 38
USDJPY -13
EURUSD -4
EURJPY -12
USDCHF 29
AUDUSD -11
NZDUSD -5
USDCAD 1
GOLD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.9K
USDJPY -1.9K
EURUSD -363
EURJPY -1.5K
USDCHF 2.6K
AUDUSD -1.1K
NZDUSD -467
USDCAD 232
GOLD -23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.98 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +37.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.94 × 32
AdmiralsGroup-Live
2.68 × 109
Dorado Sam Waves – Forex ve Altın İşlem Sinyali

Bu sinyal, gerçek bir hesapta çalışan iki güçlü Uzman Danışman’a (Expert Advisor - EA) dayanmaktadır.

İlk EA, sekiz ana döviz çiftinde işlem yapar ve dikkatlice seçilmiş giriş noktalarıyla trend takip stratejisi uygular.

İkinci EA yalnızca XAUUSD (altın) üzerinde çalışır ve kontrollü volatilite dönemlerinde net hareketleri yakalamak için uyarlanabilir bir yaklaşım kullanır. Altın işlemleri sabit 0.01 lot büyüklüğünde açılır. Bu nedenle, mikro lotları destekleyen bir broker ile çalışılır ve strateji küçük hesaplara da uygundur.

Bu sinyal, martingale, grid veya agresif para yönetimi teknikleri kullanmaz. Tüm işlemler, risk kontrolü ve sermayenin korunmasına öncelik veren net bir mantıkla gerçekleştirilir.

Amaç, makul bir maksimum düşüşle birlikte uzun vadede istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme sağlamaktır. Forex piyasasındaki çeşitlendirme, altın odaklı stratejinin hassasiyetiyle birleştirilmiştir.

Bu sinyal, disiplinli, otomatik ve risk bilinci yüksek bir işlem yaklaşımı arayan yatırımcılar için idealdir.


İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 09:36 2025.07.29 09:36:49  

New Signal Launch: Dorado Sam Waves – FX and Gold The Dorado Sam Waves signal is now live, running on a real account and powered by two proprietary Expert Advisors: – Sam Waves Autotrader: trades eight major Forex pairs using a disciplined, trend-following strategy with carefully selected entries. – Dorado GOLD EA: dedicated exclusively to XAUUSD (Gold), using fixed 0.01 lot sizing with brokers that support microlots. This makes it suitable even for smaller accounts. No martingale. No grid. No aggressive recovery systems. All trades are based on clear logic, with risk control and capital preservation as top priorities. The strategy is designed to deliver steady long-term growth with moderate drawdown by combining multi-pair diversification with focused gold trading. Feel free to follow the signal, monitor performance, or ask questions.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dorado SAM Waves
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
752
USD
15
99%
167
50%
64%
1.00
0.00
USD
7%
1:30
Kopyala

