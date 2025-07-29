Dorado Sam Waves – Forex ve Altın İşlem Sinyali

Bu sinyal, gerçek bir hesapta çalışan iki güçlü Uzman Danışman’a (Expert Advisor - EA) dayanmaktadır.

İlk EA, sekiz ana döviz çiftinde işlem yapar ve dikkatlice seçilmiş giriş noktalarıyla trend takip stratejisi uygular.

İkinci EA yalnızca XAUUSD (altın) üzerinde çalışır ve kontrollü volatilite dönemlerinde net hareketleri yakalamak için uyarlanabilir bir yaklaşım kullanır. Altın işlemleri sabit 0.01 lot büyüklüğünde açılır. Bu nedenle, mikro lotları destekleyen bir broker ile çalışılır ve strateji küçük hesaplara da uygundur.

Bu sinyal, martingale, grid veya agresif para yönetimi teknikleri kullanmaz. Tüm işlemler, risk kontrolü ve sermayenin korunmasına öncelik veren net bir mantıkla gerçekleştirilir.

Amaç, makul bir maksimum düşüşle birlikte uzun vadede istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme sağlamaktır. Forex piyasasındaki çeşitlendirme, altın odaklı stratejinin hassasiyetiyle birleştirilmiştir.

Bu sinyal, disiplinli, otomatik ve risk bilinci yüksek bir işlem yaklaşımı arayan yatırımcılar için idealdir.



