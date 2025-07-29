- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|USDJPY
|31
|EURUSD
|24
|EURJPY
|17
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|12
|GOLD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|38
|USDJPY
|-13
|EURUSD
|-4
|EURJPY
|-12
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|-11
|NZDUSD
|-5
|USDCAD
|1
|GOLD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.9K
|USDJPY
|-1.9K
|EURUSD
|-363
|EURJPY
|-1.5K
|USDCHF
|2.6K
|AUDUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|-467
|USDCAD
|232
|GOLD
|-23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|0.94 × 32
|
AdmiralsGroup-Live
|2.68 × 109
Dorado Sam Waves – Segnale di trading su Forex e Oro
Questo segnale si basa su due Expert Advisor (EA) robusti, attivi su un conto reale.
Il primo EA opera su otto principali coppie valutarie, seguendo una strategia trend-following con ingressi attentamente selezionati.
Il secondo EA è dedicato esclusivamente a XAUUSD (oro), utilizzando un approccio adattivo per catturare movimenti puliti durante fasi di volatilità controllata. Le operazioni sull’oro vengono eseguite con una dimensione fissa di 0.01 lotti, utilizzando un broker che supporta i microlotti, rendendo la strategia accessibile anche ai conti di piccole dimensioni.
Non vengono utilizzate tecniche di gestione del denaro aggressive: nessun martingala, nessuna griglia. Tutte le operazioni si basano su una logica chiara, con un’attenta gestione del rischio e un focus sulla conservazione del capitale.
L’obiettivo è una crescita costante e sostenibile nel lungo periodo, con un drawdown moderato, combinando la diversificazione del mercato Forex con la precisione di una strategia specializzata sull’oro.
Ideale per trader che cercano un approccio disciplinato, automatizzato e consapevole del rischio.
New Signal Launch: Dorado Sam Waves – FX and Gold The Dorado Sam Waves signal is now live, running on a real account and powered by two proprietary Expert Advisors: – Sam Waves Autotrader: trades eight major Forex pairs using a disciplined, trend-following strategy with carefully selected entries. – Dorado GOLD EA: dedicated exclusively to XAUUSD (Gold), using fixed 0.01 lot sizing with brokers that support microlots. This makes it suitable even for smaller accounts. No martingale. No grid. No aggressive recovery systems. All trades are based on clear logic, with risk control and capital preservation as top priorities. The strategy is designed to deliver steady long-term growth with moderate drawdown by combining multi-pair diversification with focused gold trading. Feel free to follow the signal, monitor performance, or ask questions.
USD
USD
USD