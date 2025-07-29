SegnaliSezioni
Sorin Alexandru Mocanu

Dorado SAM Waves

Sorin Alexandru Mocanu
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
84 (50.29%)
Loss Trade:
83 (49.70%)
Best Trade:
9.98 USD
Worst Trade:
-9.84 USD
Profitto lordo:
266.48 USD (38 830 pips)
Perdita lorda:
-266.10 USD (60 628 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (37.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.26 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
64.37%
Massimo carico di deposito:
81.82%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
83 (49.70%)
Short Trade:
84 (50.30%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
3.17 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-12.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.91 USD (3)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
18.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.07 USD
Massimale:
43.77 USD (9.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.99% (32.15 USD)
Per equità:
1.58% (12.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 32
USDJPY 31
EURUSD 24
EURJPY 17
USDCHF 16
AUDUSD 16
NZDUSD 14
USDCAD 12
GOLD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 38
USDJPY -13
EURUSD -4
EURJPY -12
USDCHF 29
AUDUSD -11
NZDUSD -5
USDCAD 1
GOLD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.9K
USDJPY -1.9K
EURUSD -363
EURJPY -1.5K
USDCHF 2.6K
AUDUSD -1.1K
NZDUSD -467
USDCAD 232
GOLD -23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.98 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +37.26 USD
Massima perdita consecutiva: -12.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
0.94 × 32
AdmiralsGroup-Live
2.68 × 109
Dorado Sam Waves – Segnale di trading su Forex e Oro

Questo segnale si basa su due Expert Advisor (EA) robusti, attivi su un conto reale.

Il primo EA opera su otto principali coppie valutarie, seguendo una strategia trend-following con ingressi attentamente selezionati.

Il secondo EA è dedicato esclusivamente a XAUUSD (oro), utilizzando un approccio adattivo per catturare movimenti puliti durante fasi di volatilità controllata. Le operazioni sull’oro vengono eseguite con una dimensione fissa di 0.01 lotti, utilizzando un broker che supporta i microlotti, rendendo la strategia accessibile anche ai conti di piccole dimensioni.

Non vengono utilizzate tecniche di gestione del denaro aggressive: nessun martingala, nessuna griglia. Tutte le operazioni si basano su una logica chiara, con un’attenta gestione del rischio e un focus sulla conservazione del capitale.

L’obiettivo è una crescita costante e sostenibile nel lungo periodo, con un drawdown moderato, combinando la diversificazione del mercato Forex con la precisione di una strategia specializzata sull’oro.

Ideale per trader che cercano un approccio disciplinato, automatizzato e consapevole del rischio.


2025.07.29 09:36 2025.07.29 09:36:49  

New Signal Launch: Dorado Sam Waves – FX and Gold The Dorado Sam Waves signal is now live, running on a real account and powered by two proprietary Expert Advisors: – Sam Waves Autotrader: trades eight major Forex pairs using a disciplined, trend-following strategy with carefully selected entries. – Dorado GOLD EA: dedicated exclusively to XAUUSD (Gold), using fixed 0.01 lot sizing with brokers that support microlots. This makes it suitable even for smaller accounts. No martingale. No grid. No aggressive recovery systems. All trades are based on clear logic, with risk control and capital preservation as top priorities. The strategy is designed to deliver steady long-term growth with moderate drawdown by combining multi-pair diversification with focused gold trading. Feel free to follow the signal, monitor performance, or ask questions.

