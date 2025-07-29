SignauxSections
Sorin Alexandru Mocanu

Dorado SAM Waves

Sorin Alexandru Mocanu
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
84 (51.21%)
Perte trades:
80 (48.78%)
Meilleure transaction:
9.98 USD
Pire transaction:
-9.84 USD
Bénéfice brut:
266.48 USD (38 830 pips)
Perte brute:
-259.16 USD (59 974 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (37.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.26 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
64.37%
Charge de dépôt maximale:
81.82%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
82 (50.00%)
Courts trades:
82 (50.00%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
3.17 USD
Perte moyenne:
-3.24 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-12.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.91 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.75%
Prévision annuelle:
33.42%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.07 USD
Maximal:
43.77 USD (9.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.99% (32.15 USD)
Par fonds propres:
1.58% (12.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 31
GBPUSD 31
EURUSD 24
EURJPY 17
AUDUSD 16
USDCHF 15
NZDUSD 13
USDCAD 12
GOLD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -13
GBPUSD 42
EURUSD -4
EURJPY -12
AUDUSD -11
USDCHF 31
NZDUSD -4
USDCAD 1
GOLD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1.9K
GBPUSD 4.3K
EURUSD -363
EURJPY -1.5K
AUDUSD -1.1K
USDCHF 2.8K
NZDUSD -372
USDCAD 232
GOLD -23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.98 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +37.26 USD
Perte consécutive maximale: -12.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
0.94 × 32
AdmiralsGroup-Live
2.68 × 109
Dorado Sam Waves – Signal de trading Forex et Or

Ce signal repose sur deux Expert Advisors (EAs) puissants, fonctionnant sur un compte réel.

Le premier EA opère sur huit paires majeures du marché Forex, en utilisant une stratégie de suivi de tendance avec des points d’entrée soigneusement sélectionnés.

Le second EA est exclusivement dédié à XAUUSD (or), avec une approche adaptative visant à capturer des mouvements clairs pendant les périodes de volatilité maîtrisée. Toutes les positions sur l’or sont ouvertes avec une taille fixe de 0,01 lot, en utilisant un courtier qui accepte les microlots, ce qui rend la stratégie accessible même aux petits comptes.

Aucune stratégie agressive de gestion du risque n’est utilisée : pas de martingale, pas de grid. Toutes les opérations suivent une logique rigoureuse, avec un fort accent sur le contrôle des risques et la préservation du capital.

L’objectif est une croissance régulière et durable à long terme, avec un drawdown modéré, en combinant la diversification du marché Forex avec la précision d’une stratégie spécialisée sur l’or.

Ce signal est idéal pour les traders à la recherche d’une approche automatisée, disciplinée et orientée vers la gestion responsable des risques.


Aucun avis
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 09:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 10:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 09:36 2025.07.29 09:36:49  

New Signal Launch: Dorado Sam Waves – FX and Gold The Dorado Sam Waves signal is now live, running on a real account and powered by two proprietary Expert Advisors: – Sam Waves Autotrader: trades eight major Forex pairs using a disciplined, trend-following strategy with carefully selected entries. – Dorado GOLD EA: dedicated exclusively to XAUUSD (Gold), using fixed 0.01 lot sizing with brokers that support microlots. This makes it suitable even for smaller accounts. No martingale. No grid. No aggressive recovery systems. All trades are based on clear logic, with risk control and capital preservation as top priorities. The strategy is designed to deliver steady long-term growth with moderate drawdown by combining multi-pair diversification with focused gold trading. Feel free to follow the signal, monitor performance, or ask questions.

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dorado SAM Waves
30 USD par mois
0%
0
0
USD
759
USD
15
99%
164
51%
64%
1.02
0.04
USD
7%
1:30
Copier

