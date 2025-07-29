Dorado Sam Waves – Signal de trading Forex et Or

Ce signal repose sur deux Expert Advisors (EAs) puissants, fonctionnant sur un compte réel.

Le premier EA opère sur huit paires majeures du marché Forex, en utilisant une stratégie de suivi de tendance avec des points d’entrée soigneusement sélectionnés.

Le second EA est exclusivement dédié à XAUUSD (or), avec une approche adaptative visant à capturer des mouvements clairs pendant les périodes de volatilité maîtrisée. Toutes les positions sur l’or sont ouvertes avec une taille fixe de 0,01 lot, en utilisant un courtier qui accepte les microlots, ce qui rend la stratégie accessible même aux petits comptes.

Aucune stratégie agressive de gestion du risque n’est utilisée : pas de martingale, pas de grid. Toutes les opérations suivent une logique rigoureuse, avec un fort accent sur le contrôle des risques et la préservation du capital.

L’objectif est une croissance régulière et durable à long terme, avec un drawdown modéré, en combinant la diversification du marché Forex avec la précision d’une stratégie spécialisée sur l’or.

Ce signal est idéal pour les traders à la recherche d’une approche automatisée, disciplinée et orientée vers la gestion responsable des risques.



