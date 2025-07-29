- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|24
|EURJPY
|17
|AUDUSD
|16
|USDCHF
|15
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|12
|GOLD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-13
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|-4
|EURJPY
|-12
|AUDUSD
|-11
|USDCHF
|31
|NZDUSD
|-4
|USDCAD
|1
|GOLD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|-363
|EURJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-1.1K
|USDCHF
|2.8K
|NZDUSD
|-372
|USDCAD
|232
|GOLD
|-23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Earnex-Trade
|0.94 × 32
|
AdmiralsGroup-Live
|2.68 × 109
Dorado Sam Waves – Signal de trading Forex et Or
Ce signal repose sur deux Expert Advisors (EAs) puissants, fonctionnant sur un compte réel.
Le premier EA opère sur huit paires majeures du marché Forex, en utilisant une stratégie de suivi de tendance avec des points d’entrée soigneusement sélectionnés.
Le second EA est exclusivement dédié à XAUUSD (or), avec une approche adaptative visant à capturer des mouvements clairs pendant les périodes de volatilité maîtrisée. Toutes les positions sur l’or sont ouvertes avec une taille fixe de 0,01 lot, en utilisant un courtier qui accepte les microlots, ce qui rend la stratégie accessible même aux petits comptes.
Aucune stratégie agressive de gestion du risque n’est utilisée : pas de martingale, pas de grid. Toutes les opérations suivent une logique rigoureuse, avec un fort accent sur le contrôle des risques et la préservation du capital.
L’objectif est une croissance régulière et durable à long terme, avec un drawdown modéré, en combinant la diversification du marché Forex avec la précision d’une stratégie spécialisée sur l’or.
Ce signal est idéal pour les traders à la recherche d’une approche automatisée, disciplinée et orientée vers la gestion responsable des risques.
New Signal Launch: Dorado Sam Waves – FX and Gold The Dorado Sam Waves signal is now live, running on a real account and powered by two proprietary Expert Advisors: – Sam Waves Autotrader: trades eight major Forex pairs using a disciplined, trend-following strategy with carefully selected entries. – Dorado GOLD EA: dedicated exclusively to XAUUSD (Gold), using fixed 0.01 lot sizing with brokers that support microlots. This makes it suitable even for smaller accounts. No martingale. No grid. No aggressive recovery systems. All trades are based on clear logic, with risk control and capital preservation as top priorities. The strategy is designed to deliver steady long-term growth with moderate drawdown by combining multi-pair diversification with focused gold trading. Feel free to follow the signal, monitor performance, or ask questions.
