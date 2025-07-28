- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
914
Kârla kapanan işlemler:
610 (66.73%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (33.26%)
En iyi işlem:
161.20 USD
En kötü işlem:
-91.22 USD
Brüt kâr:
7 040.98 USD (4 487 332 pips)
Brüt zarar:
-3 328.15 USD (2 144 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (645.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 166.78 USD (35)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
35.38%
Maks. mevduat yükü:
3.83%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.03
Alış işlemleri:
913 (99.89%)
Satış işlemleri:
1 (0.11%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
11.54 USD
Ortalama zarar:
-10.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-72.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-546.80 USD (14)
Aylık büyüme:
57.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.82 USD
Maksimum:
615.80 USD (9.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.15% (615.80 USD)
Varlığa göre:
9.47% (553.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|914
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.20 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +645.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
