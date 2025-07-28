SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MadT
Gennady Sergienko

MadT

Gennady Sergienko
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
914
Kârla kapanan işlemler:
610 (66.73%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (33.26%)
En iyi işlem:
161.20 USD
En kötü işlem:
-91.22 USD
Brüt kâr:
7 040.98 USD (4 487 332 pips)
Brüt zarar:
-3 328.15 USD (2 144 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (645.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 166.78 USD (35)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
35.38%
Maks. mevduat yükü:
3.83%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.03
Alış işlemleri:
913 (99.89%)
Satış işlemleri:
1 (0.11%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
11.54 USD
Ortalama zarar:
-10.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-72.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-546.80 USD (14)
Aylık büyüme:
57.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.82 USD
Maksimum:
615.80 USD (9.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.15% (615.80 USD)
Varlığa göre:
9.47% (553.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 914
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.3M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.20 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +645.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.30 16:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 11:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
