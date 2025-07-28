- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
913
Profit Trade:
609 (66.70%)
Loss Trade:
304 (33.30%)
Best Trade:
161.20 USD
Worst Trade:
-91.22 USD
Profitto lordo:
7 009.47 USD (4 471 577 pips)
Perdita lorda:
-3 328.15 USD (2 144 113 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (645.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 166.78 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
35.38%
Massimo carico di deposito:
3.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.98
Long Trade:
912 (99.89%)
Short Trade:
1 (0.11%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
11.51 USD
Perdita media:
-10.95 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-72.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-546.80 USD (14)
Crescita mensile:
56.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.82 USD
Massimale:
615.80 USD (9.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.15% (615.80 USD)
Per equità:
9.47% (553.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|913
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +161.20 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +645.93 USD
Massima perdita consecutiva: -72.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
61%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
10
100%
913
66%
35%
2.10
4.03
USD
USD
9%
1:500