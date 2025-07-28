- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
349 (56.84%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (43.16%)
En iyi işlem:
115.23 USD
En kötü işlem:
-129.84 USD
Brüt kâr:
3 731.63 USD (317 479 pips)
Brüt zarar:
-3 807.68 USD (326 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (49.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.24 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
28.41%
Maks. mevduat yükü:
7.37%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
308 (50.16%)
Satış işlemleri:
306 (49.84%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
10.69 USD
Ortalama zarar:
-14.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-11.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-542.09 USD (6)
Aylık büyüme:
0.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
491.72 USD
Maksimum:
542.09 USD (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.54% (542.09 USD)
Varlığa göre:
5.86% (292.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|613
|archived
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-77
|archived
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.3K
|archived
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +115.23 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +49.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
13
99%
614
56%
28%
0.98
-0.12
USD
USD
11%
1:500