- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
614
Profit Trade:
349 (56.84%)
Loss Trade:
265 (43.16%)
Best Trade:
115.23 USD
Worst Trade:
-129.84 USD
Profitto lordo:
3 731.63 USD (317 479 pips)
Perdita lorda:
-3 807.68 USD (326 869 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (49.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.24 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
28.41%
Massimo carico di deposito:
7.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
308 (50.16%)
Short Trade:
306 (49.84%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
10.69 USD
Perdita media:
-14.37 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-11.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-542.09 USD (6)
Crescita mensile:
0.59%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
491.72 USD
Massimale:
542.09 USD (10.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.54% (542.09 USD)
Per equità:
5.86% (292.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|613
|archived
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-77
|archived
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.3K
|archived
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +115.23 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +49.02 USD
Massima perdita consecutiva: -11.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
