Segnali / MetaTrader 4 / Thunder Breathing 5th
Dany Wardiyanto

Thunder Breathing 5th

Dany Wardiyanto
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
614
Profit Trade:
349 (56.84%)
Loss Trade:
265 (43.16%)
Best Trade:
115.23 USD
Worst Trade:
-129.84 USD
Profitto lordo:
3 731.63 USD (317 479 pips)
Perdita lorda:
-3 807.68 USD (326 869 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (49.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.24 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
28.41%
Massimo carico di deposito:
7.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
308 (50.16%)
Short Trade:
306 (49.84%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
10.69 USD
Perdita media:
-14.37 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-11.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-542.09 USD (6)
Crescita mensile:
0.59%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
491.72 USD
Massimale:
542.09 USD (10.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.54% (542.09 USD)
Per equità:
5.86% (292.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 613
archived 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -77
archived 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.3K
archived 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +115.23 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +49.02 USD
Massima perdita consecutiva: -11.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 01:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.