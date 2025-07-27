SinyallerBölümler
Ahmad Muhammad Ibrahim Tahoun

GoldenProfessor

Ahmad Muhammad Ibrahim Tahoun
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Tickmill-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
118 (64.48%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (35.52%)
En iyi işlem:
238.99 USD
En kötü işlem:
-272.88 USD
Brüt kâr:
1 883.54 USD (475 180 pips)
Brüt zarar:
-1 198.10 USD (292 616 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (267.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
391.08 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
64.85%
Maks. mevduat yükü:
82.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
129 (70.49%)
Satış işlemleri:
54 (29.51%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
3.75 USD
Ortalama kâr:
15.96 USD
Ortalama zarar:
-18.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-79.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-272.88 USD (1)
Aylık büyüme:
35.45%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
266.49 USD
Maksimum:
308.54 USD (10.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.12% (308.42 USD)
Varlığa göre:
9.09% (270.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 120
BTCUSD 11
XAGUSD 10
ETHUSD 9
EURUSD 7
NZDUSD 6
GBPUSD 6
XTIUSD 5
EURAUD 3
USTEC 2
GBPJPY 2
GBPCAD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 465
BTCUSD 102
XAGUSD 157
ETHUSD -42
EURUSD -27
NZDUSD 15
GBPUSD 32
XTIUSD -5
EURAUD 14
USTEC -4
GBPJPY -22
GBPCAD 0
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
BTCUSD 271K
XAGUSD 1K
ETHUSD -76K
EURUSD -638
NZDUSD 323
GBPUSD 707
XTIUSD 133
EURAUD 707
USTEC -43K
GBPJPY -1.6K
GBPCAD 15
CADJPY 146
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +238.99 USD
En kötü işlem: -273 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +267.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.18 × 11
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
76 daha fazla...
Professional 👌
İnceleme yok
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.09 12:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.08.05 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 20:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.27 20:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 20:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldenProfessor
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
3.2K
USD
9
3%
183
64%
65%
1.57
3.75
USD
10%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.