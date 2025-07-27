- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
118 (64.48%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (35.52%)
En iyi işlem:
238.99 USD
En kötü işlem:
-272.88 USD
Brüt kâr:
1 883.54 USD (475 180 pips)
Brüt zarar:
-1 198.10 USD (292 616 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (267.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
391.08 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
64.85%
Maks. mevduat yükü:
82.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
129 (70.49%)
Satış işlemleri:
54 (29.51%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
3.75 USD
Ortalama kâr:
15.96 USD
Ortalama zarar:
-18.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-79.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-272.88 USD (1)
Aylık büyüme:
35.45%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
266.49 USD
Maksimum:
308.54 USD (10.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.12% (308.42 USD)
Varlığa göre:
9.09% (270.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|BTCUSD
|11
|XAGUSD
|10
|ETHUSD
|9
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|XTIUSD
|5
|EURAUD
|3
|USTEC
|2
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|465
|BTCUSD
|102
|XAGUSD
|157
|ETHUSD
|-42
|EURUSD
|-27
|NZDUSD
|15
|GBPUSD
|32
|XTIUSD
|-5
|EURAUD
|14
|USTEC
|-4
|GBPJPY
|-22
|GBPCAD
|0
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|271K
|XAGUSD
|1K
|ETHUSD
|-76K
|EURUSD
|-638
|NZDUSD
|323
|GBPUSD
|707
|XTIUSD
|133
|EURAUD
|707
|USTEC
|-43K
|GBPJPY
|-1.6K
|GBPCAD
|15
|CADJPY
|146
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +238.99 USD
En kötü işlem: -273 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +267.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.18 × 11
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Professional 👌
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
9
3%
183
64%
65%
1.57
3.75
USD
USD
10%
1:300