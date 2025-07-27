SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GoldenProfessor
Ahmad Muhammad Ibrahim Tahoun

GoldenProfessor

Ahmad Muhammad Ibrahim Tahoun
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
Tickmill-Live
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
118 (65.19%)
Perte trades:
63 (34.81%)
Meilleure transaction:
238.99 USD
Pire transaction:
-272.88 USD
Bénéfice brut:
1 883.54 USD (475 180 pips)
Perte brute:
-1 184.12 USD (292 238 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (267.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
391.08 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
64.85%
Charge de dépôt maximale:
82.61%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.27
Longs trades:
129 (71.27%)
Courts trades:
52 (28.73%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
3.86 USD
Bénéfice moyen:
15.96 USD
Perte moyenne:
-18.80 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-79.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-272.88 USD (1)
Croissance mensuelle:
36.04%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
266.49 USD
Maximal:
308.54 USD (10.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.12% (308.42 USD)
Par fonds propres:
9.09% (270.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 118
BTCUSD 11
XAGUSD 10
ETHUSD 9
EURUSD 7
NZDUSD 6
GBPUSD 6
XTIUSD 5
EURAUD 3
USTEC 2
GBPJPY 2
GBPCAD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 479
BTCUSD 102
XAGUSD 157
ETHUSD -42
EURUSD -27
NZDUSD 15
GBPUSD 32
XTIUSD -5
EURAUD 14
USTEC -4
GBPJPY -22
GBPCAD 0
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
BTCUSD 271K
XAGUSD 1K
ETHUSD -76K
EURUSD -638
NZDUSD 323
GBPUSD 707
XTIUSD 133
EURAUD 707
USTEC -43K
GBPJPY -1.6K
GBPCAD 15
CADJPY 146
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +238.99 USD
Pire transaction: -273 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +267.43 USD
Perte consécutive maximale: -79.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.18 × 11
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
76 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Professional 👌
Aucun avis
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.09 12:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.08.05 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 20:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.27 20:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 20:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoldenProfessor
30 USD par mois
29%
0
0
USD
3.2K
USD
9
3%
181
65%
65%
1.59
3.86
USD
10%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.