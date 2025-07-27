- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
118 (64.48%)
Loss Trade:
65 (35.52%)
Best Trade:
238.99 USD
Worst Trade:
-272.88 USD
Profitto lordo:
1 883.54 USD (475 180 pips)
Perdita lorda:
-1 198.10 USD (292 616 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (267.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391.08 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
64.85%
Massimo carico di deposito:
82.61%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
129 (70.49%)
Short Trade:
54 (29.51%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
3.75 USD
Profitto medio:
15.96 USD
Perdita media:
-18.43 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-79.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-272.88 USD (1)
Crescita mensile:
35.45%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
266.49 USD
Massimale:
308.54 USD (10.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.12% (308.42 USD)
Per equità:
9.09% (270.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|BTCUSD
|11
|XAGUSD
|10
|ETHUSD
|9
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|XTIUSD
|5
|EURAUD
|3
|USTEC
|2
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|465
|BTCUSD
|102
|XAGUSD
|157
|ETHUSD
|-42
|EURUSD
|-27
|NZDUSD
|15
|GBPUSD
|32
|XTIUSD
|-5
|EURAUD
|14
|USTEC
|-4
|GBPJPY
|-22
|GBPCAD
|0
|CADJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|271K
|XAGUSD
|1K
|ETHUSD
|-76K
|EURUSD
|-638
|NZDUSD
|323
|GBPUSD
|707
|XTIUSD
|133
|EURAUD
|707
|USTEC
|-43K
|GBPJPY
|-1.6K
|GBPCAD
|15
|CADJPY
|146
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +238.99 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +267.43 USD
Massima perdita consecutiva: -79.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.18 × 11
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
76 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Professional 👌
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
9
3%
183
64%
65%
1.57
3.75
USD
USD
10%
1:300