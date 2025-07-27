SegnaliSezioni
Ahmad Muhammad Ibrahim Tahoun

GoldenProfessor

Ahmad Muhammad Ibrahim Tahoun
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
Tickmill-Live
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
118 (64.48%)
Loss Trade:
65 (35.52%)
Best Trade:
238.99 USD
Worst Trade:
-272.88 USD
Profitto lordo:
1 883.54 USD (475 180 pips)
Perdita lorda:
-1 198.10 USD (292 616 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (267.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391.08 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
64.85%
Massimo carico di deposito:
82.61%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
129 (70.49%)
Short Trade:
54 (29.51%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
3.75 USD
Profitto medio:
15.96 USD
Perdita media:
-18.43 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-79.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-272.88 USD (1)
Crescita mensile:
35.45%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
266.49 USD
Massimale:
308.54 USD (10.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.12% (308.42 USD)
Per equità:
9.09% (270.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 120
BTCUSD 11
XAGUSD 10
ETHUSD 9
EURUSD 7
NZDUSD 6
GBPUSD 6
XTIUSD 5
EURAUD 3
USTEC 2
GBPJPY 2
GBPCAD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 465
BTCUSD 102
XAGUSD 157
ETHUSD -42
EURUSD -27
NZDUSD 15
GBPUSD 32
XTIUSD -5
EURAUD 14
USTEC -4
GBPJPY -22
GBPCAD 0
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 29K
BTCUSD 271K
XAGUSD 1K
ETHUSD -76K
EURUSD -638
NZDUSD 323
GBPUSD 707
XTIUSD 133
EURAUD 707
USTEC -43K
GBPJPY -1.6K
GBPCAD 15
CADJPY 146
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.99 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +267.43 USD
Massima perdita consecutiva: -79.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.18 × 11
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
76 più
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.09 12:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.08.05 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 20:06
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.27 20:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 20:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.