İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
141 (80.11%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (19.89%)
En iyi işlem:
141.07 GBP
En kötü işlem:
-83.88 GBP
Brüt kâr:
2 431.77 GBP (32 217 pips)
Brüt zarar:
-626.00 GBP (7 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (84.44 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
551.55 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
31.48%
Maks. mevduat yükü:
18.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
12.65
Alış işlemleri:
143 (81.25%)
Satış işlemleri:
33 (18.75%)
Kâr faktörü:
3.88
Beklenen getiri:
10.26 GBP
Ortalama kâr:
17.25 GBP
Ortalama zarar:
-17.89 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-109.31 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-142.80 GBP (3)
Aylık büyüme:
42.48%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.76 GBP
Maksimum:
142.80 GBP (3.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.24% (110.43 GBP)
Varlığa göre:
16.13% (575.85 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|9
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|7
|EURAUD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-8
|USDCAD
|17
|GBPUSD
|54
|EURUSD
|17
|EURAUD
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|AUDUSD
|64
|USDCAD
|506
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|368
|EURAUD
|337
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +141.07 GBP
En kötü işlem: -84 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +84.44 GBP
Maksimum ardışık zarar: -109.31 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 23
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.11 × 9
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
itexsys-Platform
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.20 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.34 × 10977
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.06 × 163
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.10 × 569
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 304
