Daniel Robert Cooke

Good Night Sleep Tight

Daniel Robert Cooke
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
141 (80.11%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (19.89%)
En iyi işlem:
141.07 GBP
En kötü işlem:
-83.88 GBP
Brüt kâr:
2 431.77 GBP (32 217 pips)
Brüt zarar:
-626.00 GBP (7 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (84.44 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
551.55 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
31.48%
Maks. mevduat yükü:
18.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
12.65
Alış işlemleri:
143 (81.25%)
Satış işlemleri:
33 (18.75%)
Kâr faktörü:
3.88
Beklenen getiri:
10.26 GBP
Ortalama kâr:
17.25 GBP
Ortalama zarar:
-17.89 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-109.31 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-142.80 GBP (3)
Aylık büyüme:
42.48%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.76 GBP
Maksimum:
142.80 GBP (3.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.24% (110.43 GBP)
Varlığa göre:
16.13% (575.85 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 131
AUDUSD 15
USDCAD 9
GBPUSD 9
EURUSD 7
EURAUD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
AUDUSD -8
USDCAD 17
GBPUSD 54
EURUSD 17
EURAUD 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
AUDUSD 64
USDCAD 506
GBPUSD 1.1K
EURUSD 368
EURAUD 337
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +141.07 GBP
En kötü işlem: -84 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +84.44 GBP
Maksimum ardışık zarar: -109.31 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 23
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.11 × 9
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
itexsys-Platform
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.20 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 10977
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.06 × 163
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.10 × 569
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 304
76 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.22 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 02:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
Share of trading days is too low
2025.08.01 17:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 16:59
Share of trading days is too low
2025.08.01 16:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.27 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Good Night Sleep Tight
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
4.9K
GBP
9
98%
176
80%
31%
3.88
10.26
GBP
16%
1:500
