SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Good Night Sleep Tight
Daniel Robert Cooke

Good Night Sleep Tight

Daniel Robert Cooke
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
141 (80.11%)
Loss Trade:
35 (19.89%)
Best Trade:
141.07 GBP
Worst Trade:
-83.88 GBP
Profitto lordo:
2 431.77 GBP (32 217 pips)
Perdita lorda:
-626.00 GBP (7 618 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (84.44 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
551.55 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
31.48%
Massimo carico di deposito:
18.45%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
12.65
Long Trade:
143 (81.25%)
Short Trade:
33 (18.75%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
10.26 GBP
Profitto medio:
17.25 GBP
Perdita media:
-17.89 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-109.31 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-142.80 GBP (3)
Crescita mensile:
42.48%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.76 GBP
Massimale:
142.80 GBP (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.24% (110.43 GBP)
Per equità:
16.13% (575.85 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 131
AUDUSD 15
USDCAD 9
GBPUSD 9
EURUSD 7
EURAUD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.2K
AUDUSD -8
USDCAD 17
GBPUSD 54
EURUSD 17
EURAUD 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22K
AUDUSD 64
USDCAD 506
GBPUSD 1.1K
EURUSD 368
EURAUD 337
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +141.07 GBP
Worst Trade: -84 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +84.44 GBP
Massima perdita consecutiva: -109.31 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 23
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.11 × 9
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
itexsys-Platform
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.20 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 10977
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.06 × 163
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.10 × 569
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 304
76 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.22 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 02:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
Share of trading days is too low
2025.08.01 17:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 16:59
Share of trading days is too low
2025.08.01 16:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.27 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Good Night Sleep Tight
30USD al mese
59%
0
0
USD
4.9K
GBP
9
98%
176
80%
31%
3.88
10.26
GBP
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.