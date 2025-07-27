- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
141 (80.11%)
Loss Trade:
35 (19.89%)
Best Trade:
141.07 GBP
Worst Trade:
-83.88 GBP
Profitto lordo:
2 431.77 GBP (32 217 pips)
Perdita lorda:
-626.00 GBP (7 618 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (84.44 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
551.55 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
31.48%
Massimo carico di deposito:
18.45%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
12.65
Long Trade:
143 (81.25%)
Short Trade:
33 (18.75%)
Fattore di profitto:
3.88
Profitto previsto:
10.26 GBP
Profitto medio:
17.25 GBP
Perdita media:
-17.89 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-109.31 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-142.80 GBP (3)
Crescita mensile:
42.48%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.76 GBP
Massimale:
142.80 GBP (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.24% (110.43 GBP)
Per equità:
16.13% (575.85 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|9
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|7
|EURAUD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-8
|USDCAD
|17
|GBPUSD
|54
|EURUSD
|17
|EURAUD
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|AUDUSD
|64
|USDCAD
|506
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|368
|EURAUD
|337
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +141.07 GBP
Worst Trade: -84 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +84.44 GBP
Massima perdita consecutiva: -109.31 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 23
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.11 × 9
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
itexsys-Platform
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.20 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.34 × 10977
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.06 × 163
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.10 × 569
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 304
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
59%
0
0
USD
USD
4.9K
GBP
GBP
9
98%
176
80%
31%
3.88
10.26
GBP
GBP
16%
1:500