SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Good Night Sleep Tight
Daniel Robert Cooke

Good Night Sleep Tight

Daniel Robert Cooke
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
133 (80.12%)
Perte trades:
33 (19.88%)
Meilleure transaction:
141.07 GBP
Pire transaction:
-83.88 GBP
Bénéfice brut:
2 341.88 GBP (31 030 pips)
Perte brute:
-597.27 GBP (7 287 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (84.44 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
551.55 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
30.47%
Charge de dépôt maximale:
18.45%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
12.22
Longs trades:
133 (80.12%)
Courts trades:
33 (19.88%)
Facteur de profit:
3.92
Rendement attendu:
10.51 GBP
Bénéfice moyen:
17.61 GBP
Perte moyenne:
-18.10 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-109.31 GBP)
Perte consécutive maximale:
-142.80 GBP (3)
Croissance mensuelle:
40.71%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.76 GBP
Maximal:
142.80 GBP (3.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.24% (110.43 GBP)
Par fonds propres:
16.13% (575.85 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 124
AUDUSD 15
USDCAD 9
EURUSD 7
GBPUSD 6
EURAUD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
AUDUSD -8
USDCAD 17
EURUSD 17
GBPUSD 37
EURAUD 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
AUDUSD 64
USDCAD 506
EURUSD 368
GBPUSD 755
EURAUD 337
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +141.07 GBP
Pire transaction: -84 GBP
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +84.44 GBP
Perte consécutive maximale: -109.31 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 23
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.11 × 9
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
itexsys-Platform
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.20 × 109
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 10966
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.06 × 163
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.10 × 569
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 304
76 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.22 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 02:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
Share of trading days is too low
2025.08.01 17:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 16:59
Share of trading days is too low
2025.08.01 16:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.27 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Good Night Sleep Tight
30 USD par mois
57%
0
0
USD
4.8K
GBP
8
98%
166
80%
30%
3.92
10.51
GBP
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.