Dmytro Kovalov

Q

Dmytro Kovalov
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
211
Kârla kapanan işlemler:
134 (63.50%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (36.49%)
En iyi işlem:
269.51 USD
En kötü işlem:
-206.41 USD
Brüt kâr:
3 362.06 USD (48 296 652 pips)
Brüt zarar:
-1 139.01 USD (2 148 706 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (351.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
530.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
132 (62.56%)
Satış işlemleri:
79 (37.44%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
10.54 USD
Ortalama kâr:
25.09 USD
Ortalama zarar:
-14.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-215.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.45 USD (3)
Aylık büyüme:
0.38%
Yıllık tahmin:
4.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
676.97 USD (5.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (676.97 USD)
Varlığa göre:
2.49% (1 188.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 78
USTEC 25
US500 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 2.4K
USTEC 491
US500 13
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -816K
USTEC 435K
US500 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +269.51 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +351.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
8.40 × 15
ICMarketsSC-MT5-2
10.13 × 475
ICMarketsSC-MT5-4
15.12 × 244
Exness-MT5Real5
22.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.20 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 11:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 17:33
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Q
Ayda 33 USD
14%
0
0
USD
48K
USD
23
0%
211
63%
100%
2.95
10.54
USD
2%
1:500
