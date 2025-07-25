- Büyüme
İşlemler:
211
Kârla kapanan işlemler:
134 (63.50%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (36.49%)
En iyi işlem:
269.51 USD
En kötü işlem:
-206.41 USD
Brüt kâr:
3 362.06 USD (48 296 652 pips)
Brüt zarar:
-1 139.01 USD (2 148 706 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (351.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
530.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
132 (62.56%)
Satış işlemleri:
79 (37.44%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
10.54 USD
Ortalama kâr:
25.09 USD
Ortalama zarar:
-14.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-215.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.45 USD (3)
Aylık büyüme:
0.38%
Yıllık tahmin:
4.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
676.97 USD (5.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (676.97 USD)
Varlığa göre:
2.49% (1 188.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|78
|USTEC
|25
|US500
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|2.4K
|USTEC
|491
|US500
|13
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-816K
|USTEC
|435K
|US500
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +269.51 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +351.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|8.40 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.13 × 475
|
ICMarketsSC-MT5-4
|15.12 × 244
|
Exness-MT5Real5
|22.00 × 1
