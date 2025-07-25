SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Q
Dmytro Kovalov

Q

Dmytro Kovalov
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
211
Bénéfice trades:
134 (63.50%)
Perte trades:
77 (36.49%)
Meilleure transaction:
269.51 USD
Pire transaction:
-206.41 USD
Bénéfice brut:
3 362.06 USD (48 296 652 pips)
Perte brute:
-1 139.01 USD (2 148 706 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (351.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
530.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.13%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
3.28
Longs trades:
132 (62.56%)
Courts trades:
79 (37.44%)
Facteur de profit:
2.95
Rendement attendu:
10.54 USD
Bénéfice moyen:
25.09 USD
Perte moyenne:
-14.79 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-215.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-215.45 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.38%
Prévision annuelle:
4.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
676.97 USD (5.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.41% (676.97 USD)
Par fonds propres:
2.36% (1 126.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 78
USTEC 25
US500 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 2.4K
USTEC 491
US500 13
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -816K
USTEC 435K
US500 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +269.51 USD
Pire transaction: -206 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +351.00 USD
Perte consécutive maximale: -215.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
8.40 × 15
ICMarketsSC-MT5-2
10.13 × 475
ICMarketsSC-MT5-4
15.12 × 244
Exness-MT5Real5
22.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.20 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 11:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 17:33
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Q
33 USD par mois
14%
0
0
USD
48K
USD
23
0%
211
63%
100%
2.95
10.54
USD
2%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.