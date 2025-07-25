SegnaliSezioni
Dmytro Kovalov

Q

Dmytro Kovalov
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
211
Profit Trade:
134 (63.50%)
Loss Trade:
77 (36.49%)
Best Trade:
269.51 USD
Worst Trade:
-206.41 USD
Profitto lordo:
3 362.06 USD (48 296 652 pips)
Perdita lorda:
-1 139.01 USD (2 148 706 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (351.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
530.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
132 (62.56%)
Short Trade:
79 (37.44%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
10.54 USD
Profitto medio:
25.09 USD
Perdita media:
-14.79 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-215.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.45 USD (3)
Crescita mensile:
0.38%
Previsione annuale:
4.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
676.97 USD (5.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (676.97 USD)
Per equità:
2.49% (1 188.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 78
USTEC 25
US500 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 2.4K
USTEC 491
US500 13
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -816K
USTEC 435K
US500 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +269.51 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +351.00 USD
Massima perdita consecutiva: -215.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
8.40 × 15
ICMarketsSC-MT5-2
10.13 × 475
ICMarketsSC-MT5-4
15.12 × 244
Exness-MT5Real5
22.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.20 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 11:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 17:33
No swaps are charged on the signal account
