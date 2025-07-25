- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
211
Profit Trade:
134 (63.50%)
Loss Trade:
77 (36.49%)
Best Trade:
269.51 USD
Worst Trade:
-206.41 USD
Profitto lordo:
3 362.06 USD (48 296 652 pips)
Perdita lorda:
-1 139.01 USD (2 148 706 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (351.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
530.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
132 (62.56%)
Short Trade:
79 (37.44%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
10.54 USD
Profitto medio:
25.09 USD
Perdita media:
-14.79 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-215.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.45 USD (3)
Crescita mensile:
0.38%
Previsione annuale:
4.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
676.97 USD (5.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (676.97 USD)
Per equità:
2.49% (1 188.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|78
|USTEC
|25
|US500
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|2.4K
|USTEC
|491
|US500
|13
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-816K
|USTEC
|435K
|US500
|13K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +269.51 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +351.00 USD
Massima perdita consecutiva: -215.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
|8.40 × 15
ICMarketsSC-MT5-2
|10.13 × 475
ICMarketsSC-MT5-4
|15.12 × 244
Exness-MT5Real5
|22.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
14%
0
0
USD
USD
48K
USD
USD
23
0%
211
63%
100%
2.95
10.54
USD
USD
2%
1:500