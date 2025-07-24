SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Side Hustle Inc BBM
Mark Taylor

Side Hustle Inc BBM

Mark Taylor
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 631%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
924
Kârla kapanan işlemler:
718 (77.70%)
Zararla kapanan işlemler:
206 (22.29%)
En iyi işlem:
83.81 USD
En kötü işlem:
-49.76 USD
Brüt kâr:
2 586.14 USD (120 045 pips)
Brüt zarar:
-691.35 USD (28 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (51.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.72 USD (12)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
34.22%
Maks. mevduat yükü:
51.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
10.21
Alış işlemleri:
417 (45.13%)
Satış işlemleri:
507 (54.87%)
Kâr faktörü:
3.74
Beklenen getiri:
2.05 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-3.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.91 USD (6)
Aylık büyüme:
53.08%
Yıllık tahmin:
644.09%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.70 USD
Maksimum:
185.59 USD (70.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.33% (185.59 USD)
Varlığa göre:
30.70% (296.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.i 289
EURUSD.i 164
GBPUSD.i 156
EURCHF.i 69
AUDCAD.i 57
NZDCAD.i 46
EURAUD.i 41
USDCHF.i 33
AUDNZD.i 25
AUDUSD.i 22
USDCAD.i 18
AUDCHF.i 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.i -10
EURUSD.i 19
GBPUSD.i 312
EURCHF.i 485
AUDCAD.i 63
NZDCAD.i 114
EURAUD.i 377
USDCHF.i 177
AUDNZD.i 86
AUDUSD.i 182
USDCAD.i 85
AUDCHF.i 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.i 2.5K
EURUSD.i 2.2K
GBPUSD.i 5.4K
EURCHF.i 2.8K
AUDCAD.i 2K
NZDCAD.i 2.5K
EURAUD.i 1.6K
USDCHF.i 901
AUDNZD.i 4.5K
AUDUSD.i 2.3K
USDCAD.i 773
AUDCHF.i 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.81 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +51.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

↗️ Side Hustle Inc (Low Capital Start)

🔗 ✅ Our EAs ➡️ https://www.mql5.com/en/users/markt21/seller

🔗 ✅ Channel ➡️ https://www.mql5.com/en/channels/wolfofallstreetstrading

--

Recommended Low Spread Fast Execution Brokers: 
-- 
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
-- 
Warnings: 
-- 
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results! 
--


İnceleme yok
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 22:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Side Hustle Inc BBM
Ayda 30 USD
631%
0
0
USD
1.7K
USD
25
95%
924
77%
34%
3.74
2.05
USD
70%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.