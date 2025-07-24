- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.i
|289
|EURUSD.i
|164
|GBPUSD.i
|156
|EURCHF.i
|69
|AUDCAD.i
|57
|NZDCAD.i
|46
|EURAUD.i
|41
|USDCHF.i
|33
|AUDNZD.i
|25
|AUDUSD.i
|22
|USDCAD.i
|18
|AUDCHF.i
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.i
|-10
|EURUSD.i
|19
|GBPUSD.i
|312
|EURCHF.i
|485
|AUDCAD.i
|63
|NZDCAD.i
|114
|EURAUD.i
|377
|USDCHF.i
|177
|AUDNZD.i
|86
|AUDUSD.i
|182
|USDCAD.i
|85
|AUDCHF.i
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.i
|2.5K
|EURUSD.i
|2.2K
|GBPUSD.i
|5.4K
|EURCHF.i
|2.8K
|AUDCAD.i
|2K
|NZDCAD.i
|2.5K
|EURAUD.i
|1.6K
|USDCHF.i
|901
|AUDNZD.i
|4.5K
|AUDUSD.i
|2.3K
|USDCAD.i
|773
|AUDCHF.i
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
↗️ Side Hustle Inc (Low Capital Start)
🔗 ✅ Our EAs ➡️ https://www.mql5.com/en/users/markt21/seller
🔗 ✅ Channel ➡️ https://www.mql5.com/en/channels/wolfofallstreetstrading
--
Recommended Low Spread Fast Execution Brokers:
--
IC Markets https://shorturl.at/M5o8c
FP Markets https://shorturl.at/0qt6O
Fusion Markets https://shorturl.at/6H0l1
Roboforex https://shorturl.at/m3Fm1
--
Warnings:
--
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results!
--
USD
USD
USD