Mark Taylor

Side Hustle Inc BBM

Mark Taylor
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 631%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
924
Profit Trade:
718 (77.70%)
Loss Trade:
206 (22.29%)
Best Trade:
83.81 USD
Worst Trade:
-49.76 USD
Profitto lordo:
2 586.14 USD (120 045 pips)
Perdita lorda:
-691.35 USD (28 325 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (51.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.72 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
34.22%
Massimo carico di deposito:
51.96%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
10.21
Long Trade:
417 (45.13%)
Short Trade:
507 (54.87%)
Fattore di profitto:
3.74
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.91 USD (6)
Crescita mensile:
63.30%
Previsione annuale:
768.08%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.70 USD
Massimale:
185.59 USD (70.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.33% (185.59 USD)
Per equità:
30.70% (296.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.i 289
EURUSD.i 164
GBPUSD.i 156
EURCHF.i 69
AUDCAD.i 57
NZDCAD.i 46
EURAUD.i 41
USDCHF.i 33
AUDNZD.i 25
AUDUSD.i 22
USDCAD.i 18
AUDCHF.i 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.i -10
EURUSD.i 19
GBPUSD.i 312
EURCHF.i 485
AUDCAD.i 63
NZDCAD.i 114
EURAUD.i 377
USDCHF.i 177
AUDNZD.i 86
AUDUSD.i 182
USDCAD.i 85
AUDCHF.i 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.i 2.5K
EURUSD.i 2.2K
GBPUSD.i 5.4K
EURCHF.i 2.8K
AUDCAD.i 2K
NZDCAD.i 2.5K
EURAUD.i 1.6K
USDCHF.i 901
AUDNZD.i 4.5K
AUDUSD.i 2.3K
USDCAD.i 773
AUDCHF.i 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.81 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +51.85 USD
Massima perdita consecutiva: -8.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

↗️ Side Hustle Inc (Low Capital Start)

🔗 ✅ Our EAs ➡️ https://www.mql5.com/en/users/markt21/seller

🔗 ✅ Channel ➡️ https://www.mql5.com/en/channels/wolfofallstreetstrading

--

Warnings: 
-- 
Read The Algo 101 Trading FAQs Here --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/755928
Past performance is no guarantee of future results! 
--


Non ci sono recensioni
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 22:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
A large drawdown may occur on the account again
