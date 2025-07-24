SignauxSections
Mark Taylor

Side Hustle Inc BBM

Mark Taylor
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 630%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
922
Bénéfice trades:
717 (77.76%)
Perte trades:
205 (22.23%)
Meilleure transaction:
83.81 USD
Pire transaction:
-49.76 USD
Bénéfice brut:
2 584.07 USD (119 893 pips)
Perte brute:
-691.28 USD (28 323 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (51.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.72 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
34.22%
Charge de dépôt maximale:
51.96%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
10.20
Longs trades:
415 (45.01%)
Courts trades:
507 (54.99%)
Facteur de profit:
3.74
Rendement attendu:
2.05 USD
Bénéfice moyen:
3.60 USD
Perte moyenne:
-3.37 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-8.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-179.91 USD (6)
Croissance mensuelle:
63.21%
Prévision annuelle:
766.98%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
121.70 USD
Maximal:
185.59 USD (70.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.33% (185.59 USD)
Par fonds propres:
30.70% (296.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.i 289
EURUSD.i 164
GBPUSD.i 156
EURCHF.i 69
AUDCAD.i 55
NZDCAD.i 46
EURAUD.i 41
USDCHF.i 33
AUDNZD.i 25
AUDUSD.i 22
USDCAD.i 18
AUDCHF.i 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.i -10
EURUSD.i 19
GBPUSD.i 312
EURCHF.i 485
AUDCAD.i 61
NZDCAD.i 114
EURAUD.i 377
USDCHF.i 177
AUDNZD.i 86
AUDUSD.i 182
USDCAD.i 85
AUDCHF.i 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.i 2.5K
EURUSD.i 2.2K
GBPUSD.i 5.4K
EURCHF.i 2.8K
AUDCAD.i 1.9K
NZDCAD.i 2.5K
EURAUD.i 1.6K
USDCHF.i 901
AUDNZD.i 4.5K
AUDUSD.i 2.3K
USDCAD.i 773
AUDCHF.i 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +83.81 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +51.85 USD
Perte consécutive maximale: -8.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 22:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
A large drawdown may occur on the account again
