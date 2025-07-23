- Büyüme
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
228 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (32.14%)
En iyi işlem:
241.05 EUR
En kötü işlem:
-161.27 EUR
Brüt kâr:
3 315.36 EUR (3 984 572 pips)
Brüt zarar:
-1 643.51 EUR (90 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (528.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
528.89 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
59.72%
Maks. mevduat yükü:
19.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
259 (77.08%)
Satış işlemleri:
77 (22.92%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
4.98 EUR
Ortalama kâr:
14.54 EUR
Ortalama zarar:
-15.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-212.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-212.05 EUR (13)
Aylık büyüme:
12.37%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
369.45 EUR (6.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.68% (369.45 EUR)
Varlığa göre:
8.47% (470.49 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|232
|USDJPY.
|26
|USDCHF.
|21
|EURUSD.
|20
|AUDUSD.
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|2.3K
|USDJPY.
|-186
|USDCHF.
|-34
|EURUSD.
|10
|AUDUSD.
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|85K
|USDJPY.
|-6.6K
|USDCHF.
|-577
|EURUSD.
|848
|AUDUSD.
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +241.05 EUR
En kötü işlem: -161 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +528.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -212.05 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BullWaves-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This Expert Advisor is designed for high-frequency scalping on XAUUSD, leveraging rapid price movements and micro-trends to capture quick profits. It also integrates multiple signal filters and dynamic risk management to identify and execute trades across additional instruments. The strategy is optimized for volatile market conditions and aims for consistent low-pip gains with tight stop-loss and take-profit levels. Ideal for traders seeking fast-paced intraday trading with automated precision.
