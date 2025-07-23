SinyallerBölümler
Vincenzo Marco Ingraiti

Saint Elia XAUUSD

Vincenzo Marco Ingraiti
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
BullWaves-LIVE
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
228 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (32.14%)
En iyi işlem:
241.05 EUR
En kötü işlem:
-161.27 EUR
Brüt kâr:
3 315.36 EUR (3 984 572 pips)
Brüt zarar:
-1 643.51 EUR (90 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (528.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
528.89 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
59.72%
Maks. mevduat yükü:
19.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
259 (77.08%)
Satış işlemleri:
77 (22.92%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
4.98 EUR
Ortalama kâr:
14.54 EUR
Ortalama zarar:
-15.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-212.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-212.05 EUR (13)
Aylık büyüme:
12.37%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
369.45 EUR (6.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.68% (369.45 EUR)
Varlığa göre:
8.47% (470.49 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 232
USDJPY. 26
USDCHF. 21
EURUSD. 20
AUDUSD. 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 2.3K
USDJPY. -186
USDCHF. -34
EURUSD. 10
AUDUSD. -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 85K
USDJPY. -6.6K
USDCHF. -577
EURUSD. 848
AUDUSD. 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +241.05 EUR
En kötü işlem: -161 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +528.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -212.05 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BullWaves-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This Expert Advisor is designed for high-frequency scalping on XAUUSD, leveraging rapid price movements and micro-trends to capture quick profits. It also integrates multiple signal filters and dynamic risk management to identify and execute trades across additional instruments. The strategy is optimized for volatile market conditions and aims for consistent low-pip gains with tight stop-loss and take-profit levels. Ideal for traders seeking fast-paced intraday trading with automated precision.
İnceleme yok
2025.09.26 04:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 13:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
