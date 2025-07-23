- Croissance
Trades:
336
Bénéfice trades:
228 (67.85%)
Perte trades:
108 (32.14%)
Meilleure transaction:
241.05 EUR
Pire transaction:
-161.27 EUR
Bénéfice brut:
3 315.36 EUR (3 984 572 pips)
Perte brute:
-1 643.51 EUR (90 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (528.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
528.89 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
59.72%
Charge de dépôt maximale:
19.26%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
4.53
Longs trades:
259 (77.08%)
Courts trades:
77 (22.92%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
4.98 EUR
Bénéfice moyen:
14.54 EUR
Perte moyenne:
-15.22 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-212.05 EUR)
Perte consécutive maximale:
-212.05 EUR (13)
Croissance mensuelle:
12.37%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
369.45 EUR (6.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.68% (369.45 EUR)
Par fonds propres:
8.47% (470.49 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|232
|USDJPY.
|26
|USDCHF.
|21
|EURUSD.
|20
|AUDUSD.
|15
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|2.3K
|USDJPY.
|-186
|USDCHF.
|-34
|EURUSD.
|10
|AUDUSD.
|-2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|85K
|USDJPY.
|-6.6K
|USDCHF.
|-577
|EURUSD.
|848
|AUDUSD.
|1
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +241.05 EUR
Pire transaction: -161 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +528.89 EUR
Perte consécutive maximale: -212.05 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BullWaves-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This Expert Advisor is designed for high-frequency scalping on XAUUSD, leveraging rapid price movements and micro-trends to capture quick profits. It also integrates multiple signal filters and dynamic risk management to identify and execute trades across additional instruments. The strategy is optimized for volatile market conditions and aims for consistent low-pip gains with tight stop-loss and take-profit levels. Ideal for traders seeking fast-paced intraday trading with automated precision.
