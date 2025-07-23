- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
228 (67.85%)
Loss Trade:
108 (32.14%)
Best Trade:
241.05 EUR
Worst Trade:
-161.27 EUR
Profitto lordo:
3 315.36 EUR (3 984 572 pips)
Perdita lorda:
-1 643.51 EUR (90 827 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (528.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
528.89 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
59.72%
Massimo carico di deposito:
19.26%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
259 (77.08%)
Short Trade:
77 (22.92%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
4.98 EUR
Profitto medio:
14.54 EUR
Perdita media:
-15.22 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-212.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-212.05 EUR (13)
Crescita mensile:
12.37%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
369.45 EUR (6.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.68% (369.45 EUR)
Per equità:
8.47% (470.49 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|232
|USDJPY.
|26
|USDCHF.
|21
|EURUSD.
|20
|AUDUSD.
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|2.3K
|USDJPY.
|-186
|USDCHF.
|-34
|EURUSD.
|10
|AUDUSD.
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|85K
|USDJPY.
|-6.6K
|USDCHF.
|-577
|EURUSD.
|848
|AUDUSD.
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +241.05 EUR
Worst Trade: -161 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +528.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -212.05 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BullWaves-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This Expert Advisor is designed for high-frequency scalping on XAUUSD, leveraging rapid price movements and micro-trends to capture quick profits. It also integrates multiple signal filters and dynamic risk management to identify and execute trades across additional instruments. The strategy is optimized for volatile market conditions and aims for consistent low-pip gains with tight stop-loss and take-profit levels. Ideal for traders seeking fast-paced intraday trading with automated precision.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
33%
0
0
USD
USD
6.8K
EUR
EUR
10
40%
336
67%
60%
2.01
4.98
EUR
EUR
8%
1:500