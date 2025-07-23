SegnaliSezioni
Vincenzo Marco Ingraiti

Saint Elia XAUUSD

Vincenzo Marco Ingraiti
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
BullWaves-LIVE
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
228 (67.85%)
Loss Trade:
108 (32.14%)
Best Trade:
241.05 EUR
Worst Trade:
-161.27 EUR
Profitto lordo:
3 315.36 EUR (3 984 572 pips)
Perdita lorda:
-1 643.51 EUR (90 827 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (528.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
528.89 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
59.72%
Massimo carico di deposito:
19.26%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
259 (77.08%)
Short Trade:
77 (22.92%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
4.98 EUR
Profitto medio:
14.54 EUR
Perdita media:
-15.22 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-212.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-212.05 EUR (13)
Crescita mensile:
12.37%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
369.45 EUR (6.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.68% (369.45 EUR)
Per equità:
8.47% (470.49 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 232
USDJPY. 26
USDCHF. 21
EURUSD. 20
AUDUSD. 15
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 2.3K
USDJPY. -186
USDCHF. -34
EURUSD. 10
AUDUSD. -2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 85K
USDJPY. -6.6K
USDCHF. -577
EURUSD. 848
AUDUSD. 1
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +241.05 EUR
Worst Trade: -161 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +528.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -212.05 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BullWaves-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This Expert Advisor is designed for high-frequency scalping on XAUUSD, leveraging rapid price movements and micro-trends to capture quick profits. It also integrates multiple signal filters and dynamic risk management to identify and execute trades across additional instruments. The strategy is optimized for volatile market conditions and aims for consistent low-pip gains with tight stop-loss and take-profit levels. Ideal for traders seeking fast-paced intraday trading with automated precision.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 04:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 13:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.