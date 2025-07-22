SinyallerBölümler
Rodrigo Fabiano Moretto

CZLHEDGE

Rodrigo Fabiano Moretto
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 808%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
346
Kârla kapanan işlemler:
229 (66.18%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (33.82%)
En iyi işlem:
11.75 USD
En kötü işlem:
-3.64 USD
Brüt kâr:
167.07 USD (475 060 pips)
Brüt zarar:
-86.59 USD (124 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (5.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.92 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
38.02%
Maks. mevduat yükü:
25.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.34
Alış işlemleri:
167 (48.27%)
Satış işlemleri:
179 (51.73%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.73 USD
Ortalama zarar:
-0.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-11.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.23 USD (13)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
21.76%
Algo alım-satım:
35%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.06 USD (18.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.48% (10.53 USD)
Varlığa göre:
19.17% (15.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Bra50 316
HKInd 13
MinDolSep25 7
MinDolOct25 5
MinDolJul25 3
MinDolMay25 1
MinDolJun25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Bra50 60
HKInd 20
MinDolSep25 0
MinDolOct25 0
MinDolJul25 0
MinDolMay25 0
MinDolJun25 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Bra50 32K
HKInd 317K
MinDolSep25 900
MinDolOct25 100
MinDolJul25 100
MinDolMay25 150
MinDolJun25 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.75 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +5.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27925
testing my account signal
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.19 20:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 12:19
Share of trading days is too low
2025.07.23 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 20:44
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 7.92% of days out of the 934 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 20:44
80% of trades performed within 37 days. This comprises 3.96% of days out of the 934 days of the signal's entire lifetime.
