Trade:
346
Profit Trade:
229 (66.18%)
Loss Trade:
117 (33.82%)
Best Trade:
11.75 USD
Worst Trade:
-3.64 USD
Profitto lordo:
167.07 USD (475 060 pips)
Perdita lorda:
-86.59 USD (124 943 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (5.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.92 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
38.02%
Massimo carico di deposito:
25.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.34
Long Trade:
167 (48.27%)
Short Trade:
179 (51.73%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-0.74 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-11.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.23 USD (13)
Crescita mensile:
20.78%
Previsione annuale:
252.16%
Algo trading:
35%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.06 USD (18.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.48% (10.53 USD)
Per equità:
19.17% (15.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Bra50
|316
|HKInd
|13
|MinDolSep25
|7
|MinDolOct25
|5
|MinDolJul25
|3
|MinDolMay25
|1
|MinDolJun25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Bra50
|60
|HKInd
|20
|MinDolSep25
|0
|MinDolOct25
|0
|MinDolJul25
|0
|MinDolMay25
|0
|MinDolJun25
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Bra50
|32K
|HKInd
|317K
|MinDolSep25
|900
|MinDolOct25
|100
|MinDolJul25
|100
|MinDolMay25
|150
|MinDolJun25
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +11.75 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +5.10 USD
Massima perdita consecutiva: -11.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27925
testing my account signal
Non ci sono recensioni
