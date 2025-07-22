SegnaliSezioni
Rodrigo Fabiano Moretto

CZLHEDGE

Rodrigo Fabiano Moretto
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 808%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
346
Profit Trade:
229 (66.18%)
Loss Trade:
117 (33.82%)
Best Trade:
11.75 USD
Worst Trade:
-3.64 USD
Profitto lordo:
167.07 USD (475 060 pips)
Perdita lorda:
-86.59 USD (124 943 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (5.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.92 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
38.02%
Massimo carico di deposito:
25.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.34
Long Trade:
167 (48.27%)
Short Trade:
179 (51.73%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-0.74 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-11.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.23 USD (13)
Crescita mensile:
20.78%
Previsione annuale:
252.16%
Algo trading:
35%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.06 USD (18.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.48% (10.53 USD)
Per equità:
19.17% (15.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Bra50 316
HKInd 13
MinDolSep25 7
MinDolOct25 5
MinDolJul25 3
MinDolMay25 1
MinDolJun25 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Bra50 60
HKInd 20
MinDolSep25 0
MinDolOct25 0
MinDolJul25 0
MinDolMay25 0
MinDolJun25 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Bra50 32K
HKInd 317K
MinDolSep25 900
MinDolOct25 100
MinDolJul25 100
MinDolMay25 150
MinDolJun25 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.75 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +5.10 USD
Massima perdita consecutiva: -11.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27925
testing my account signal
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.19 20:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 12:19
Share of trading days is too low
2025.07.23 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 20:44
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 7.92% of days out of the 934 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 20:44
80% of trades performed within 37 days. This comprises 3.96% of days out of the 934 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CZLHEDGE
30USD al mese
808%
0
0
USD
90
USD
62
35%
346
66%
38%
1.92
0.23
USD
28%
1:200
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

