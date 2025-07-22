SignauxSections
Rodrigo Fabiano Moretto

CZLHEDGE

Rodrigo Fabiano Moretto
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 808%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
346
Bénéfice trades:
229 (66.18%)
Perte trades:
117 (33.82%)
Meilleure transaction:
11.75 USD
Pire transaction:
-3.64 USD
Bénéfice brut:
167.07 USD (475 060 pips)
Perte brute:
-86.59 USD (124 943 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (5.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.92 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
38.02%
Charge de dépôt maximale:
25.57%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
5.34
Longs trades:
167 (48.27%)
Courts trades:
179 (51.73%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
0.73 USD
Perte moyenne:
-0.74 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-11.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.23 USD (13)
Croissance mensuelle:
20.78%
Prévision annuelle:
252.16%
Algo trading:
35%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.06 USD (18.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.48% (10.53 USD)
Par fonds propres:
19.17% (15.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Bra50 316
HKInd 13
MinDolSep25 7
MinDolOct25 5
MinDolJul25 3
MinDolMay25 1
MinDolJun25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Bra50 60
HKInd 20
MinDolSep25 0
MinDolOct25 0
MinDolJul25 0
MinDolMay25 0
MinDolJun25 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Bra50 32K
HKInd 317K
MinDolSep25 900
MinDolOct25 100
MinDolJul25 100
MinDolMay25 150
MinDolJun25 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.75 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +5.10 USD
Perte consécutive maximale: -11.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27925
testing my account signal
Aucun avis
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.19 20:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 12:19
Share of trading days is too low
2025.07.23 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.22 20:44
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 7.92% of days out of the 934 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 20:44
80% of trades performed within 37 days. This comprises 3.96% of days out of the 934 days of the signal's entire lifetime.
