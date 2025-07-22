- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
74 (74.00%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (26.00%)
En iyi işlem:
169.62 USD
En kötü işlem:
-57.05 USD
Brüt kâr:
694.63 USD (12 670 pips)
Brüt zarar:
-397.87 USD (10 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (59.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
364.05 USD (11)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
96.31%
Maks. mevduat yükü:
3.10%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
47 (47.00%)
Satış işlemleri:
53 (53.00%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
9.39 USD
Ortalama zarar:
-15.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-196.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.70 USD (4)
Aylık büyüme:
4.53%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.84 USD
Maksimum:
196.70 USD (3.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.85% (196.70 USD)
Varlığa göre:
6.58% (335.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.fx
|49
|NZDCAD.fx
|43
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.fx
|64
|NZDCAD.fx
|118
|XAUUSD
|115
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.fx
|211
|NZDCAD.fx
|256
|XAUUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.62 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +59.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
