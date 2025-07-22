- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
74 (74.00%)
Loss Trade:
26 (26.00%)
Best Trade:
169.62 USD
Worst Trade:
-57.05 USD
Profitto lordo:
694.63 USD (12 670 pips)
Perdita lorda:
-397.87 USD (10 147 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (59.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
364.05 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
96.31%
Massimo carico di deposito:
3.10%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
47 (47.00%)
Short Trade:
53 (53.00%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.97 USD
Profitto medio:
9.39 USD
Perdita media:
-15.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-196.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.70 USD (4)
Crescita mensile:
4.76%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.84 USD
Massimale:
196.70 USD (3.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.85% (196.70 USD)
Per equità:
6.58% (335.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.fx
|49
|NZDCAD.fx
|43
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.fx
|64
|NZDCAD.fx
|118
|XAUUSD
|115
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.fx
|211
|NZDCAD.fx
|256
|XAUUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.62 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +59.81 USD
Massima perdita consecutiva: -196.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Market https://www.mql5.com/ru/market/product/89097?source=Site+Market+Product+Page
Recommended Broker https://www.ifxmy.pro/ru/?x=TPOJS
Recommended Broker https://www.ifxmy.pro/ru/?x=TPOJS
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
6%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
10
86%
100
74%
96%
1.74
2.97
USD
USD
7%
1:500