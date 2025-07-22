SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Most Optimal Signal ictrading
Tjark Hendrik Groeger

Most Optimal Signal ictrading

Tjark Hendrik Groeger
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
63 (67.02%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (32.98%)
En iyi işlem:
121.02 USD
En kötü işlem:
-107.28 USD
Brüt kâr:
933.95 USD (65 768 pips)
Brüt zarar:
-238.00 USD (27 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (300.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
469.08 USD (18)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
98.10%
Maks. mevduat yükü:
46.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.41
Alış işlemleri:
70 (74.47%)
Satış işlemleri:
24 (25.53%)
Kâr faktörü:
3.92
Beklenen getiri:
7.40 USD
Ortalama kâr:
14.82 USD
Ortalama zarar:
-7.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.28 USD (1)
Aylık büyüme:
16.34%
Yıllık tahmin:
198.25%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.49 USD
Maksimum:
108.65 USD (23.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.88% (21.49 USD)
Varlığa göre:
6.54% (85.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 44
XAUUSD 42
INTC.NAS 3
LRCX.NAS 2
TSLA.NAS 1
QCOM.NAS 1
AMAT.NAS 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -18
XAUUSD 438
INTC.NAS 83
LRCX.NAS 129
TSLA.NAS 31
QCOM.NAS 12
AMAT.NAS 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -9.6K
XAUUSD 4.6K
INTC.NAS 1.2K
LRCX.NAS 19K
TSLA.NAS 3.5K
QCOM.NAS 1.4K
AMAT.NAS 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.02 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +300.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

You want those EA? 

Search for: StonksGoUp and Goldborg 

if you want the same setfiles just write me here on MQL or better join the group: Winner Algos


🔹 Strategy


  • Stock Investments: Focus on trend-following and momentum-driven stock positions with solid fundamentals and technical alignment.
  • Gold Breakouts: Trades XAUUSD breakouts during key volatility windows, capitalizing on momentum surges and liquidity gaps.

Backtest Shows 1000> 120.000 Euro in 10 years with drawdown of 18.7 percent 



İnceleme yok
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 00:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Most Optimal Signal ictrading
Ayda 50 USD
191%
0
0
USD
2.2K
USD
20
98%
94
67%
98%
3.92
7.40
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.