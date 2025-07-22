- Büyüme
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
63 (67.02%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (32.98%)
En iyi işlem:
121.02 USD
En kötü işlem:
-107.28 USD
Brüt kâr:
933.95 USD (65 768 pips)
Brüt zarar:
-238.00 USD (27 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (300.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
469.08 USD (18)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
98.10%
Maks. mevduat yükü:
46.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.41
Alış işlemleri:
70 (74.47%)
Satış işlemleri:
24 (25.53%)
Kâr faktörü:
3.92
Beklenen getiri:
7.40 USD
Ortalama kâr:
14.82 USD
Ortalama zarar:
-7.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.28 USD (1)
Aylık büyüme:
16.34%
Yıllık tahmin:
198.25%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.49 USD
Maksimum:
108.65 USD (23.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.88% (21.49 USD)
Varlığa göre:
6.54% (85.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|44
|XAUUSD
|42
|INTC.NAS
|3
|LRCX.NAS
|2
|TSLA.NAS
|1
|QCOM.NAS
|1
|AMAT.NAS
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-18
|XAUUSD
|438
|INTC.NAS
|83
|LRCX.NAS
|129
|TSLA.NAS
|31
|QCOM.NAS
|12
|AMAT.NAS
|22
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-9.6K
|XAUUSD
|4.6K
|INTC.NAS
|1.2K
|LRCX.NAS
|19K
|TSLA.NAS
|3.5K
|QCOM.NAS
|1.4K
|AMAT.NAS
|18K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.02 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +300.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
You want those EA?
Search for: StonksGoUp and Goldborg
if you want the same setfiles just write me here on MQL or better join the group: Winner Algos
🔹 Strategy
- Stock Investments: Focus on trend-following and momentum-driven stock positions with solid fundamentals and technical alignment.
- Gold Breakouts: Trades XAUUSD breakouts during key volatility windows, capitalizing on momentum surges and liquidity gaps.
Backtest Shows 1000> 120.000 Euro in 10 years with drawdown of 18.7 percent
İnceleme yok
