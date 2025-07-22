SignauxSections
Tjark Hendrik Groeger

Most Optimal Signal ictrading

Tjark Hendrik Groeger
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
63 (67.02%)
Perte trades:
31 (32.98%)
Meilleure transaction:
121.02 USD
Pire transaction:
-107.28 USD
Bénéfice brut:
933.95 USD (65 768 pips)
Perte brute:
-238.00 USD (27 523 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (300.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
469.08 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
98.10%
Charge de dépôt maximale:
46.33%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.41
Longs trades:
70 (74.47%)
Courts trades:
24 (25.53%)
Facteur de profit:
3.92
Rendement attendu:
7.40 USD
Bénéfice moyen:
14.82 USD
Perte moyenne:
-7.68 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-17.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-107.28 USD (1)
Croissance mensuelle:
16.34%
Prévision annuelle:
198.25%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.49 USD
Maximal:
108.65 USD (23.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.88% (21.49 USD)
Par fonds propres:
6.54% (85.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 44
XAUUSD 42
INTC.NAS 3
LRCX.NAS 2
TSLA.NAS 1
QCOM.NAS 1
AMAT.NAS 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -18
XAUUSD 438
INTC.NAS 83
LRCX.NAS 129
TSLA.NAS 31
QCOM.NAS 12
AMAT.NAS 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -9.6K
XAUUSD 4.6K
INTC.NAS 1.2K
LRCX.NAS 19K
TSLA.NAS 3.5K
QCOM.NAS 1.4K
AMAT.NAS 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.02 USD
Pire transaction: -107 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +300.96 USD
Perte consécutive maximale: -17.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
You want those EA? 

Search for: StonksGoUp and Goldborg 

if you want the same setfiles just write me here on MQL or better join the group: Winner Algos


🔹 Strategy


  • Stock Investments: Focus on trend-following and momentum-driven stock positions with solid fundamentals and technical alignment.
  • Gold Breakouts: Trades XAUUSD breakouts during key volatility windows, capitalizing on momentum surges and liquidity gaps.

Backtest Shows 1000> 120.000 Euro in 10 years with drawdown of 18.7 percent 



Aucun avis
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 00:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

