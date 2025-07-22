- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
63 (67.02%)
Loss Trade:
31 (32.98%)
Best Trade:
121.02 USD
Worst Trade:
-107.28 USD
Profitto lordo:
933.95 USD (65 768 pips)
Perdita lorda:
-238.00 USD (27 523 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (300.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
469.08 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
98.10%
Massimo carico di deposito:
46.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.41
Long Trade:
70 (74.47%)
Short Trade:
24 (25.53%)
Fattore di profitto:
3.92
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
14.82 USD
Perdita media:
-7.68 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-17.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.28 USD (1)
Crescita mensile:
16.34%
Previsione annuale:
198.25%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.49 USD
Massimale:
108.65 USD (23.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.88% (21.49 USD)
Per equità:
6.54% (85.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|44
|XAUUSD
|42
|INTC.NAS
|3
|LRCX.NAS
|2
|TSLA.NAS
|1
|QCOM.NAS
|1
|AMAT.NAS
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-18
|XAUUSD
|438
|INTC.NAS
|83
|LRCX.NAS
|129
|TSLA.NAS
|31
|QCOM.NAS
|12
|AMAT.NAS
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-9.6K
|XAUUSD
|4.6K
|INTC.NAS
|1.2K
|LRCX.NAS
|19K
|TSLA.NAS
|3.5K
|QCOM.NAS
|1.4K
|AMAT.NAS
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.02 USD
Worst Trade: -107 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +300.96 USD
Massima perdita consecutiva: -17.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
You want those EA?
Search for: StonksGoUp and Goldborg
if you want the same setfiles just write me here on MQL or better join the group: Winner Algos
🔹 Strategy
- Stock Investments: Focus on trend-following and momentum-driven stock positions with solid fundamentals and technical alignment.
- Gold Breakouts: Trades XAUUSD breakouts during key volatility windows, capitalizing on momentum surges and liquidity gaps.
Backtest Shows 1000> 120.000 Euro in 10 years with drawdown of 18.7 percent
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
191%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
20
98%
94
67%
98%
3.92
7.40
USD
USD
14%
1:500