Most Optimal Signal ictrading
Tjark Hendrik Groeger

Most Optimal Signal ictrading

Tjark Hendrik Groeger
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
63 (67.02%)
Loss Trade:
31 (32.98%)
Best Trade:
121.02 USD
Worst Trade:
-107.28 USD
Profitto lordo:
933.95 USD (65 768 pips)
Perdita lorda:
-238.00 USD (27 523 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (300.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
469.08 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
98.10%
Massimo carico di deposito:
46.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.41
Long Trade:
70 (74.47%)
Short Trade:
24 (25.53%)
Fattore di profitto:
3.92
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
14.82 USD
Perdita media:
-7.68 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-17.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.28 USD (1)
Crescita mensile:
16.34%
Previsione annuale:
198.25%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.49 USD
Massimale:
108.65 USD (23.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.88% (21.49 USD)
Per equità:
6.54% (85.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 44
XAUUSD 42
INTC.NAS 3
LRCX.NAS 2
TSLA.NAS 1
QCOM.NAS 1
AMAT.NAS 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -18
XAUUSD 438
INTC.NAS 83
LRCX.NAS 129
TSLA.NAS 31
QCOM.NAS 12
AMAT.NAS 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -9.6K
XAUUSD 4.6K
INTC.NAS 1.2K
LRCX.NAS 19K
TSLA.NAS 3.5K
QCOM.NAS 1.4K
AMAT.NAS 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.02 USD
Worst Trade: -107 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +300.96 USD
Massima perdita consecutiva: -17.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
You want those EA? 

Search for: StonksGoUp and Goldborg 

if you want the same setfiles just write me here on MQL or better join the group: Winner Algos


🔹 Strategy


  • Stock Investments: Focus on trend-following and momentum-driven stock positions with solid fundamentals and technical alignment.
  • Gold Breakouts: Trades XAUUSD breakouts during key volatility windows, capitalizing on momentum surges and liquidity gaps.

Backtest Shows 1000> 120.000 Euro in 10 years with drawdown of 18.7 percent 



Non ci sono recensioni
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 00:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
