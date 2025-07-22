SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Khang Private
Tri Khang Nguyen

Khang Private

Tri Khang Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FTMO-Server4
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
12 (24.48%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (75.51%)
En iyi işlem:
1 570.00 USD
En kötü işlem:
-543.85 USD
Brüt kâr:
7 151.96 USD (524 pips)
Brüt zarar:
-6 159.15 USD (969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 759.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 759.79 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.03%
Maks. mevduat yükü:
98.04%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
33 (67.35%)
Satış işlemleri:
16 (32.65%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
20.26 USD
Ortalama kâr:
596.00 USD
Ortalama zarar:
-166.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-489.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 761.06 USD (6)
Aylık büyüme:
0.18%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 537.79 USD
Maksimum:
2 023.98 USD (2.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.99% (2 013.91 USD)
Varlığa göre:
0.38% (380.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 47
GBPUSD 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.8K
GBPUSD -400
XAUUSD -391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -162
GBPUSD -41
XAUUSD -242
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 570.00 USD
En kötü işlem: -544 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 759.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -489.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 17:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 13:30
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 8.16% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 13:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.22 13:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Khang Private
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
100K
USD
31
8%
49
24%
0%
1.16
20.26
USD
2%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.