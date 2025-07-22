SegnaliSezioni
Tri Khang Nguyen

Khang Private

Tri Khang Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FTMO-Server4
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
12 (24.48%)
Loss Trade:
37 (75.51%)
Best Trade:
1 570.00 USD
Worst Trade:
-543.85 USD
Profitto lordo:
7 151.96 USD (524 pips)
Perdita lorda:
-6 159.15 USD (969 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 759.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 759.79 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
98.04%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
33 (67.35%)
Short Trade:
16 (32.65%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
20.26 USD
Profitto medio:
596.00 USD
Perdita media:
-166.46 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-489.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 761.06 USD (6)
Crescita mensile:
0.18%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 537.79 USD
Massimale:
2 023.98 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.99% (2 013.91 USD)
Per equità:
0.38% (380.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 47
GBPUSD 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.8K
GBPUSD -400
XAUUSD -391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -162
GBPUSD -41
XAUUSD -242
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 570.00 USD
Worst Trade: -544 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 759.79 USD
Massima perdita consecutiva: -489.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 17:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 13:30
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 8.16% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 13:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.22 13:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
