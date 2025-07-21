SinyallerBölümler
Vy Hong Phuc Le

PhucDu

Vy Hong Phuc Le
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 707
Kârla kapanan işlemler:
10 628 (72.26%)
Zararla kapanan işlemler:
4 079 (27.74%)
En iyi işlem:
10 912.00 USD
En kötü işlem:
-1 330.00 USD
Brüt kâr:
101 749.47 USD (2 013 015 pips)
Brüt zarar:
-64 285.42 USD (2 516 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (39.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 916.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.36%
Maks. mevduat yükü:
10.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
977
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
7 538 (51.25%)
Satış işlemleri:
7 169 (48.75%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
9.57 USD
Ortalama zarar:
-15.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-14 228.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 228.36 USD (26)
Aylık büyüme:
6.21%
Yıllık tahmin:
76.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 398.45 USD
Maksimum:
14 228.36 USD (14.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.11% (14 228.36 USD)
Varlığa göre:
8.98% (11 239.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDf 14707
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDf 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDf -502K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 912.00 USD
En kötü işlem: -1 330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +39.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -14 228.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.07.26 22:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.23 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 16:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 16:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.